https://uz.sputniknews.ru/20230222/tramp-mir-na-grani-tretey-mirovoy-voyny-iz-za-politiki-ssha--32441840.html

Трамп: мир на грани Третьей мировой войны из-за политики США

Трамп: мир на грани Третьей мировой войны из-за политики США

Тромп прокомментировал текущую ситуацию в мире.

2023-02-22T11:10+0500

2023-02-22T11:10+0500

2023-02-22T11:10+0500

в мире

дональд трамп

сша

джо байден

внешняя политика

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Мир как никогда близок к глобальном конфликту по вине "коррумпированного вашингтонского истеблишмента" во главе с действующей главой США Джо Байденом, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Трампа, во время своего президентства ему тоже поступали "катастрофические советы" от вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые пытались втянуть страну в какой-либо конфликт. Однако политик отвергал все невыгодные предложения.В пример Трамп привел замгоссекретаря Викторию Нуланд, "подталкивающую Украину к НАТО".Читайте также:"Во всем виновата Россия", или как Европа добилась "энергонезависимости"Россия приостанавливает участие в договоре о наступательном вооружении

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