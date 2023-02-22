https://uz.sputniknews.ru/20230222/tramp-mir-na-grani-tretey-mirovoy-voyny-iz-za-politiki-ssha--32441840.html
Трамп: мир на грани Третьей мировой войны из-за политики США
Трамп: мир на грани Третьей мировой войны из-за политики США
Тромп прокомментировал текущую ситуацию в мире.
2023-02-22T11:10+0500
2023-02-22T11:10+0500
2023-02-22T11:10+0500
в мире
дональд трамп
сша
джо байден
внешняя политика
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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. Мир как никогда близок к глобальном конфликту по вине "коррумпированного вашингтонского истеблишмента" во главе с действующей главой США Джо Байденом, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Трампа, во время своего президентства ему тоже поступали "катастрофические советы" от вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые пытались втянуть страну в какой-либо конфликт. Однако политик отвергал все невыгодные предложения.В пример Трамп привел замгоссекретаря Викторию Нуланд, "подталкивающую Украину к НАТО".Читайте также:"Во всем виновата Россия", или как Европа добилась "энергонезависимости"Россия приостанавливает участие в договоре о наступательном вооружении
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дональд трамп заявил прокомментировал мир на грани третьей мировой войны из-за политики сша политика сша американское правительство власть украина украинский конфликт киев россия москва политика путин зеленский байден
дональд трамп заявил прокомментировал мир на грани третьей мировой войны из-за политики сша политика сша американское правительство власть украина украинский конфликт киев россия москва политика путин зеленский байден
Трамп: мир на грани Третьей мировой войны из-за политики США
Бывший президент США прокомментировал ситуацию в мире, а также политику США при действующем президенте Джо Байдене.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik.
Мир как никогда близок к глобальном конфликту по вине "коррумпированного вашингтонского истеблишмента" во главе с действующей главой США Джо Байденом, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости
.
"В Америке нам нужно избавиться от представителей коррумпированного истеблишмента, которые испортили каждое значительное внешнеполитическое решение. Это включает и президента Байдена, о котором его собственные люди говорят, что он не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн", - сказал он.
По словам Трампа, во время своего президентства ему тоже поступали "катастрофические советы" от вашингтонских генералов, бюрократов и "так называемых дипломатов", которые пытались втянуть страну в какой-либо конфликт. Однако политик отвергал все невыгодные предложения.
В пример Трамп привел замгоссекретаря Викторию Нуланд, "подталкивающую Украину к НАТО".
"Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны", - сказал он.