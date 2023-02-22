https://uz.sputniknews.ru/20230222/kakie-produkty-bodryat-ne-xuje-kofe--ekspert--32438387.html

Какие продукты бодрят не хуже кофе – эксперт

Какие продукты бодрят не хуже кофе – эксперт

Чем можно заменить кофе по утрам – читайте в нашем материале.

2023-02-22T07:02+0500

2023-02-22T07:02+0500

2023-02-22T07:02+0500

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Некоторые продукты обладают тем же тонизирующим эффектом как кофе. К ним можно отнести корицу, орехи и сухофрукты, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.В сухофруктах и орехах оптимальное содержание белков, жиров и клетчатки, что тоже бодрит организм.Кроме того, тонизирующими и полезными для организма продуктами считают яблоки и куриные яйца, подвела итог Соломатина.Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы пьете цикорий?Какие продукты лучше не употреблять на завтрак – мнение диетолога

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