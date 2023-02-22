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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Какие продукты бодрят не хуже кофе – эксперт
Какие продукты бодрят не хуже кофе – эксперт
Чем можно заменить кофе по утрам – читайте в нашем материале.
2023-02-22T07:02+0500
2023-02-22T07:02+0500
это интересно
продукты
кофе
мнение эксперта
врач
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Некоторые продукты обладают тем же тонизирующим эффектом как кофе. К ним можно отнести корицу, орехи и сухофрукты, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.В сухофруктах и орехах оптимальное содержание белков, жиров и клетчатки, что тоже бодрит организм.Кроме того, тонизирующими и полезными для организма продуктами считают яблоки и куриные яйца, подвела итог Соломатина.Читайте также:Что происходит с организмом, когда вы пьете цикорий?Какие продукты лучше не употреблять на завтрак – мнение диетолога
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чем можно заменить кофе по утрам как взбодриться что можно выпить вместо кофе что бодрит заменители кофе новости новость здоровье что можно пить по утрам напитки бодрящие

Какие продукты бодрят не хуже кофе – эксперт

07:02 22.02.2023
© Unsplash — фотостокСонный мужчина
Сонный мужчина - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2023
© Unsplash — фотосток
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Чем можно заменить кофе по утрам – читайте в нашем материале.
Некоторые продукты обладают тем же тонизирующим эффектом как кофе. К ним можно отнести корицу, орехи и сухофрукты, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Корица помогает организму быстрее усвоить глюкозу, а глюкоза — это источник энергии. Поэтому, употребляя, например, десерт или сладкий йогурт, в составе которых содержится эта пряность, вы тем самым быстрее "оживаете", — уточняет врач.
В сухофруктах и орехах оптимальное содержание белков, жиров и клетчатки, что тоже бодрит организм.
Кроме того, тонизирующими и полезными для организма продуктами считают яблоки и куриные яйца, подвела итог Соломатина.
Читайте также:
Что происходит с организмом, когда вы пьете цикорий?
Какие продукты лучше не употреблять на завтрак – мнение диетолога
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