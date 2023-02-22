Какие продукты бодрят не хуже кофе – эксперт
Чем можно заменить кофе по утрам – читайте в нашем материале.
Некоторые продукты обладают тем же тонизирующим эффектом как кофе. К ним можно отнести корицу, орехи и сухофрукты, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Корица помогает организму быстрее усвоить глюкозу, а глюкоза — это источник энергии. Поэтому, употребляя, например, десерт или сладкий йогурт, в составе которых содержится эта пряность, вы тем самым быстрее "оживаете", — уточняет врач.
В сухофруктах и орехах оптимальное содержание белков, жиров и клетчатки, что тоже бодрит организм.
Кроме того, тонизирующими и полезными для организма продуктами считают яблоки и куриные яйца, подвела итог Соломатина.
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