https://uz.sputniknews.ru/20230222/malginov-vozlojil-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-tashkente--video--32444664.html

Мальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видео

Мальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видео

Церемония прошла в рамках патриотической акции.

2023-02-22T12:14+0500

2023-02-22T12:14+0500

2023-02-22T12:14+0500

инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане

олег мальгинов

россия

вечный огонь

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ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, в ней принял участие российский посол Олег Мальгинов, передает корреспондент Sputnik.В своей речи посол поблагодарил жителей Узбекистана за сохранение памяти о войне.Кроме того, в мероприятии участвовали представители ветеранских и молодежных организаций Узбекистана, а также национальных культурных центров республики.Церемония состоялась в рамках патриотической акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества.Напомним, в России 23 февраля празднуют День защитника Отечества, посвященный памяти воинской славы.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:В Ташкенте вспомнили узбекистанцев, сражавшихся за Сталинград - видеоИргашев обсудил с Мальгиновым действия по урегулированию ситуации в Афганистане

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Рамиз Бахтияров https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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