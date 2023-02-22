https://uz.sputniknews.ru/20230222/malginov-vozlojil-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-tashkente--video--32444664.html
Мальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видео
Мальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видео
Церемония прошла в рамках патриотической акции.
2023-02-22T12:14+0500
2023-02-22T12:14+0500
2023-02-22T12:14+0500
инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане
олег мальгинов
россия
вечный огонь
цветы
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, в ней принял участие российский посол Олег Мальгинов, передает корреспондент Sputnik.В своей речи посол поблагодарил жителей Узбекистана за сохранение памяти о войне.Кроме того, в мероприятии участвовали представители ветеранских и молодежных организаций Узбекистана, а также национальных культурных центров республики.Церемония состоялась в рамках патриотической акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества.Напомним, в России 23 февраля празднуют День защитника Отечества, посвященный памяти воинской славы.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:В Ташкенте вспомнили узбекистанцев, сражавшихся за Сталинград - видеоИргашев обсудил с Мальгиновым действия по урегулированию ситуации в Афганистане
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видео мальгинов возложил цветы к вечному огню в ташкенте вечный огонь воинская слава память погибших героев ссср патриотическая акция патриотизм россия 23 февраля день защитника отечества зарубежом как празднуют новости новость культура история
видео мальгинов возложил цветы к вечному огню в ташкенте вечный огонь воинская слава память погибших героев ссср патриотическая акция патриотизм россия 23 февраля день защитника отечества зарубежом как празднуют новости новость культура история
Мальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видео
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Церемония прошла в рамках патриотической акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. В Ташкенте прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, в ней принял участие российский посол Олег Мальгинов, передает корреспондент Sputnik.
В своей речи посол поблагодарил жителей Узбекистана за сохранение памяти о войне.
"В этот день мы вспоминаем всех героев, которые бесстрашно защищали суверенитет своей страны. Мы благодарны жителям Узбекистана за то, что память о наших общих исторических днях хранится в памяти народа и мемориальных комплексах", - сказал Мальгинов.
Кроме того, в мероприятии участвовали представители ветеранских и молодежных организаций Узбекистана, а также национальных культурных центров республики.
Церемония состоялась в рамках патриотической акции, приуроченной ко Дню защитника Отечества.
Напомним, в России 23 февраля празднуют День защитника Отечества, посвященный памяти воинской славы.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.