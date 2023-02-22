https://uz.sputniknews.ru/20230222/mejdu-tashkentom-i-xodjikentom-vremenno-otmenili-elektrichki-32451590.html
Между Ташкентом и Ходжикентом временно отменили электрички
Между Ташкентом и Ходжикентом временно отменили электрички
Электрички не будут ходить с 22 по 23 февраля.
2023-02-22T18:40+0500
2023-02-22T18:40+0500
2023-02-22T18:40+0500
общество
узбекистан
ташкент
поезд
электричка
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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. В период с 22 по 23 февраля электрички между Ташкентом и Ходжикентом ходить не будут, сообщает АО "O'ztemiryo'lyo'lovchi".По данным пресс-службы компании, ограничение связано с ремонтными работами на железнодорожных путях. По окончании ремонта сообщение восстановят. Читайте также:Движение поездов из Ташкента в Новосибирск возобновленоТарифы на проезд в общественном транспорте станут гибкими
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Между Ташкентом и Ходжикентом временно отменили электрички
Электрички не будут ходить с 22 по 23 февраля. С 24 планируют восстановить сообщение между городами.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik.
В период с 22 по 23 февраля электрички между Ташкентом и Ходжикентом ходить не будут, сообщает
АО "O'ztemiryo'lyo'lovchi".
По данным пресс-службы компании, ограничение связано с ремонтными работами на железнодорожных путях. По окончании ремонта сообщение восстановят.