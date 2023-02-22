https://uz.sputniknews.ru/20230222/pokazateli-rastut-kak-uzbekistan-uvelichil-proizvodstvo-elektroenergii--32439489.html

Показатели растут: как Узбекистан увеличил производство электроэнергии

Показатели растут: как Узбекистан увеличил производство электроэнергии

Минэнерго подвело итоги прошедшего года.

2023-02-22T09:07+0500

2023-02-22T09:07+0500

2023-02-22T09:07+0500

общество

узбекистан

электроэнергия

производство

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. За 2022 год в Узбекистане произвели 74,3 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 3 млрд кВт-ч или на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За год потребителям поставили 62,4 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 3,2 млрд кВт-ч или на 5,5% больше, чем за предыдущий год.Рост показателей связан с запуском шести ТЭЦ общей мощностью 1374 МВт и одной солнечной электростанции (СЭС) мощностью 100 МВт.Эти 7 станций производят 11 млрд 300 млн кВт-ч электроэнергии в год – что позволяет ежегодно экономить 1 млрд 503 млн кубометров природного газа. Кроме того, в зданиях министерств, ведомств и местного правительства установили солнечные батареи общей мощностью 49 МВт.Кроме того, в Узбекистане модернизировали 9 высоковольтных подстанций, мощность которых увеличили до 1241 мегавольт-ампер. А также обновили более 5 тыс. км линий электропередачи и 1113 трансформаторных пунктов.Для доставок электроэнергии в регионы построили магистральные линии электропередачи протяженностью 125 км и 2 подстанции.Читайте также:Под эстакадами надземного метро откроют парковкиВ Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии

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