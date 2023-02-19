https://uz.sputniknews.ru/20230219/v-uzbekistane-zapustyat-onlayn-servis-po-razmescheniyu-v-studencheskom-obschejitii--32369370.html

В Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии

В Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии

Студенты смогут бронировать места в общежитие онлайн.

2023-02-19T10:15+0500

2023-02-19T10:15+0500

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общество

узбекистан

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студенты

общежитие

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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Узбекистане студентам будут выделять места в общежитии с помощью бесплатного онлайн-сервиса.Соответствующий проект указа президента выставили на общественное обсуждение до 22 февраля. Студенты смогут воспользоваться сервисом через Единый портал государственных интерактивных услуг (ЕПИГУ) или в Центрах госуслуг. Для этого нужно будет подать заявление в электронном виде и осуществить платеж.При этом студенты, нуждающиеся в социальной защите, будут получать места в приоритетном порядке.Читайте также:На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсадыДля узбекской молодежи запустят программу "Школа жизни"

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

в узбекистане запустят сервис по размещению в общежитии как получить место в студенческом общежитии студенческое общежитие студенты общага места в общежитии новости молодежь новость образование узбекистан молодежная политика