https://uz.sputniknews.ru/20230219/v-uzbekistane-zapustyat-onlayn-servis-po-razmescheniyu-v-studencheskom-obschejitii--32369370.html
В Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии
В Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии
Студенты смогут бронировать места в общежитие онлайн.
2023-02-19T10:15+0500
2023-02-19T10:15+0500
2023-02-19T10:55+0500
общество
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студенты
общежитие
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ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Узбекистане студентам будут выделять места в общежитии с помощью бесплатного онлайн-сервиса.Соответствующий проект указа президента выставили на общественное обсуждение до 22 февраля. Студенты смогут воспользоваться сервисом через Единый портал государственных интерактивных услуг (ЕПИГУ) или в Центрах госуслуг. Для этого нужно будет подать заявление в электронном виде и осуществить платеж.При этом студенты, нуждающиеся в социальной защите, будут получать места в приоритетном порядке.Читайте также:На нежилых этажах многоэтажек разрешат открывать детсадыДля узбекской молодежи запустят программу "Школа жизни"
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в узбекистане запустят сервис по размещению в общежитии как получить место в студенческом общежитии студенческое общежитие студенты общага места в общежитии новости молодежь новость образование узбекистан молодежная политика
в узбекистане запустят сервис по размещению в общежитии как получить место в студенческом общежитии студенческое общежитие студенты общага места в общежитии новости молодежь новость образование узбекистан молодежная политика
В Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии
10:15 19.02.2023 (обновлено: 10:55 19.02.2023)
Студенты смогут бронировать места в общежитие онлайн. Проект указа – на всеобщем обсуждении до 22 февраля.
ТАШКЕНТ, 19 фев - Sputnik. В Узбекистане студентам будут выделять места в общежитии с помощью бесплатного онлайн-сервиса.
Соответствующий проект указа
президента выставили на общественное обсуждение до 22 февраля.
Студенты смогут воспользоваться сервисом через Единый портал государственных интерактивных услуг (ЕПИГУ) или в Центрах госуслуг. Для этого нужно будет подать заявление в электронном виде и осуществить платеж.
При этом студенты, нуждающиеся в социальной защите, будут получать места в приоритетном порядке.