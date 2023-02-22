https://uz.sputniknews.ru/20230222/rossiya-pomojet-uzbekistanu-povysit-kachestvo-inklyuzivnogo-obrazovaniya---32448590.html
Россия поможет Узбекистану повысить качество инклюзивного образования
Россия поможет Узбекистану повысить качество инклюзивного образования
Представители двух стран провели встречу по данному вопросу.
2023-02-22T17:03+0500
2023-02-22T17:03+0500
2023-02-22T17:03+0500
общество
россия
узбекистан
инклюзивное образование
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. В Узбекистане прошла встреча первого заместителя министра дошкольного и школьного образования Агриппины Шин с гендиректором группы компаний "Логопрогноз" Викторией Ефимовой, передает Агентство дошкольного образования республики.На встрече участники обсудили российские научно-исследовательские проекты и возможности их адаптации к системе дошкольного образования Узбекистана.В ходе своего выступления Ефимова отметила работу реабилитационного детсада "Имкон" в Нукусе, в котором обучают детей с особыми потребностями.Российская сторона предложила помощь в разработке приложений для оценки способностей детей дошкольного и школьного возрастов.Также специалисты готовы предоставить узбекской стороне фильмы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.Читайте также:В Джизаке создадут филиал Самаркандского государственного медицинского университета"Детям интересна культура России" — российский учитель о работе в узбекской школе
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россия поможет узбекистану повысить качество инклюзивного образования узбекистан инклюзия инклюзивное образование детский сад имкон виктория ефимова агриппина шин дети детский сад для детей с особенностями развития новости новость образование в узбекистане
россия поможет узбекистану повысить качество инклюзивного образования узбекистан инклюзия инклюзивное образование детский сад имкон виктория ефимова агриппина шин дети детский сад для детей с особенностями развития новости новость образование в узбекистане
Россия поможет Узбекистану повысить качество инклюзивного образования
Представители двух стран провели встречу, в ходе которой обсудили перспективы взаимодействия в области инклюзивного образования.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik.
В Узбекистане прошла встреча первого заместителя министра дошкольного и школьного образования Агриппины Шин с гендиректором группы компаний "Логопрогноз" Викторией Ефимовой, передает
Агентство дошкольного образования республики.
На встрече участники обсудили российские научно-исследовательские проекты и возможности их адаптации к системе дошкольного образования Узбекистана.
В ходе своего выступления Ефимова отметила работу реабилитационного детсада "Имкон" в Нукусе, в котором обучают детей с особыми потребностями.
Российская сторона предложила помощь в разработке приложений для оценки способностей детей дошкольного и школьного возрастов.
Также специалисты готовы предоставить узбекской стороне фильмы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.