https://uz.sputniknews.ru/20230222/rossiya-pomojet-uzbekistanu-povysit-kachestvo-inklyuzivnogo-obrazovaniya---32448590.html

Россия поможет Узбекистану повысить качество инклюзивного образования

Россия поможет Узбекистану повысить качество инклюзивного образования

Представители двух стран провели встречу по данному вопросу.

2023-02-22T17:03+0500

2023-02-22T17:03+0500

2023-02-22T17:03+0500

общество

россия

узбекистан

инклюзивное образование

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. В Узбекистане прошла встреча первого заместителя министра дошкольного и школьного образования Агриппины Шин с гендиректором группы компаний "Логопрогноз" Викторией Ефимовой, передает Агентство дошкольного образования республики.На встрече участники обсудили российские научно-исследовательские проекты и возможности их адаптации к системе дошкольного образования Узбекистана.В ходе своего выступления Ефимова отметила работу реабилитационного детсада "Имкон" в Нукусе, в котором обучают детей с особыми потребностями.Российская сторона предложила помощь в разработке приложений для оценки способностей детей дошкольного и школьного возрастов.Также специалисты готовы предоставить узбекской стороне фильмы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.Читайте также:В Джизаке создадут филиал Самаркандского государственного медицинского университета"Детям интересна культура России" — российский учитель о работе в узбекской школе

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