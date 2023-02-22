https://uz.sputniknews.ru/20230222/uzgidromet-na-perevale-kamchik-vozmojny-snejnye-zanosy-i-gololed--32449217.html
Узгидромет: на перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед
Узгидромет: на перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед
Синоптики опубликовали экстренное предупреждение.
2023-02-22T17:57+0500
2023-02-22T17:57+0500
2023-02-22T17:57+0500
общество
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погода
камчик
опасность
опасность на дороге
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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. На участке перевала "Камчик" автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 24-26 февраля ожидается ухудшение погоды в виде снега, тумана, снежных заносов и гололедицы, передает Узгидромет.Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с и ухудшении видимости на дороге до 50 метров.Также лавинную опасность объявили в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях.Читайте также:Как МЧС справляется с последствиями схода лавин на Камчике – видеоНа станции метро "Новза" вновь откроют магазины
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на перевале камчик снежные заносы и гололед узгидромет экстренное предупреждение ухудшение погоды закроют ли дорогу прогноз погоды 24 25 26 февраля лавинная опасность схода лавин гололедица туман снег новости новость безопасность на дорогах мчс
на перевале камчик снежные заносы и гололед узгидромет экстренное предупреждение ухудшение погоды закроют ли дорогу прогноз погоды 24 25 26 февраля лавинная опасность схода лавин гололедица туман снег новости новость безопасность на дорогах мчс
Узгидромет: на перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед
Синоптики опубликовали экстренное предупреждение. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik.
На участке перевала "Камчик" автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 24-26 февраля ожидается ухудшение погоды в виде снега, тумана, снежных заносов и гололедицы, передает Узгидромет
.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с и ухудшении видимости на дороге до 50 метров.
Также лавинную опасность объявили в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях.