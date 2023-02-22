https://uz.sputniknews.ru/20230222/uzgidromet-na-perevale-kamchik-vozmojny-snejnye-zanosy-i-gololed--32449217.html

Узгидромет: на перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед

Узгидромет: на перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед

Синоптики опубликовали экстренное предупреждение.

2023-02-22T17:57+0500

2023-02-22T17:57+0500

2023-02-22T17:57+0500

общество

узгидромет

погода

камчик

опасность

опасность на дороге

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ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. На участке перевала "Камчик" автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 24-26 февраля ожидается ухудшение погоды в виде снега, тумана, снежных заносов и гололедицы, передает Узгидромет.Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с и ухудшении видимости на дороге до 50 метров.Также лавинную опасность объявили в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях.Читайте также:Как МЧС справляется с последствиями схода лавин на Камчике – видеоНа станции метро "Новза" вновь откроют магазины

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