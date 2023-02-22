Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20230222/uzgidromet-na-perevale-kamchik-vozmojny-snejnye-zanosy-i-gololed--32449217.html
Узгидромет: на перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед
Узгидромет: на перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед
Синоптики опубликовали экстренное предупреждение.
2023-02-22T17:57+0500
2023-02-22T17:57+0500
общество
узгидромет
погода
камчик
опасность
опасность на дороге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1e/31831258_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_0a8da6034f7ad8b3675642a0bd9c4ddc.jpg
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. На участке перевала "Камчик" автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 24-26 февраля ожидается ухудшение погоды в виде снега, тумана, снежных заносов и гололедицы, передает Узгидромет.Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с и ухудшении видимости на дороге до 50 метров.Также лавинную опасность объявили в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях.Читайте также:Как МЧС справляется с последствиями схода лавин на Камчике – видеоНа станции метро "Новза" вновь откроют магазины
камчик
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1e/31831258_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_3508a2cb665be23f9172cb77b591635c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
на перевале камчик снежные заносы и гололед узгидромет экстренное предупреждение ухудшение погоды закроют ли дорогу прогноз погоды 24 25 26 февраля лавинная опасность схода лавин гололедица туман снег новости новость безопасность на дорогах мчс
на перевале камчик снежные заносы и гололед узгидромет экстренное предупреждение ухудшение погоды закроют ли дорогу прогноз погоды 24 25 26 февраля лавинная опасность схода лавин гололедица туман снег новости новость безопасность на дорогах мчс

Узгидромет: на перевале Камчик возможны снежные заносы и гололед

17:57 22.02.2023
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаЕго наивысшая точка достигает 2268 метров над уровнем моря
Его наивысшая точка достигает 2268 метров над уровнем моря - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.02.2023
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Синоптики опубликовали экстренное предупреждение. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 22 фев – Sputnik. На участке перевала "Камчик" автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 24-26 февраля ожидается ухудшение погоды в виде снега, тумана, снежных заносов и гололедицы, передает Узгидромет.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с и ухудшении видимости на дороге до 50 метров.
Также лавинную опасность объявили в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Джизакской, Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях.
Читайте также:
Как МЧС справляется с последствиями схода лавин на Камчике – видео
На станции метро "Новза" вновь откроют магазины
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0