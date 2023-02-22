https://uz.sputniknews.ru/20230222/v-stolitse-snizilsya-uroven-prestupnosti--podrobnosti---32447048.html

В столице снизился уровень преступности – подробности

В столице снизился уровень преступности – подробности

При этом участились случаи кибермошенничества.

2023-02-22T15:25+0500

2023-02-22T15:25+0500

2023-02-22T15:25+0500

общество

ташкент

узбекистан

преступление

статистика

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ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik. За прошлый год уровень преступности в Ташкенте снизился на 10,8%, по сравнению с 2021 годом, сообщили на брифинге в ГУВД столицы.В 157 из 584 столичных махаллей не зафиксировали ни одного преступления. Также сократились случаи:При этом вдвое увеличились случаи мошенничества и краж с банковских пластиковых карт. Это связано с развитием современных технологий, рассказали в ведомстве.Например, в 2022 году из 4 332 преступлений в IT-сфере 2 747 – это киберкражи, 625 — кибермошенничество, 874 — преступления, связанные с распространением наркотиков через интернет.Так, в прошлом году для противодействия киберпреступности в структуре ГУВД Ташкента создали специальный отдел.Читайте также:На станции метро "Новза" вновь откроют магазиныПод эстакадами надземного метро откроют парковки

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