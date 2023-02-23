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Мальгинов: военное сотрудничество России и Узбекистана – залог стабильности в ЦА
Мальгинов: военное сотрудничество России и Узбекистана – залог стабильности в ЦА
Мальгинов оценил сотрудничество двух стран в военной сфере.
2023-02-23T11:10+0500
2023-02-23T11:10+0500
2023-02-23T11:10+0500
политика
олег мальгинов
военное сотрудничество
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узбекистан
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мир
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ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Военное сотрудничество России и Узбекистана служит залогом мира и стабильности в Центральной Азии, заявил российский посол Олег Мальгинов на приеме по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Дипломат напомнил, что главы оборонных ведомств двух стран регулярно контактируют и проводят совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности, укреплению боевого потенциала вооруженных сил, а также готовят военные кадры.Читайте также:Мальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видеоИргашев обсудил с Мальгиновым действия по урегулированию ситуации в Афганистане
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сотрудничество россии и узбекистана залог стабильности в ца мир в ца узбекистан россия сотрудничество российско-узбекское сотрудничество ташкент москва олег мальгинов заявил день защитника отечества в узбекистане центральная азия
сотрудничество россии и узбекистана залог стабильности в ца мир в ца узбекистан россия сотрудничество российско-узбекское сотрудничество ташкент москва олег мальгинов заявил день защитника отечества в узбекистане центральная азия
Мальгинов: военное сотрудничество России и Узбекистана – залог стабильности в ЦА
Посол России в Узбекистане оценил сотрудничество двух стран в военной сфере и его значение для всего центральноазиатского региона.
ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Военное сотрудничество России и Узбекистана служит залогом мира и стабильности в Центральной Азии, заявил российский посол Олег Мальгинов на приеме по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Дипломат напомнил, что главы оборонных ведомств двух стран регулярно контактируют и проводят совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности, укреплению боевого потенциала вооруженных сил, а также готовят военные кадры.
"Среди узбекистанцев много тех, кто плечом к плечу с другими советскими воинами ковали великую победу над фашизмом. Вне всякого сомнения, священная память о наших общих подвигах способствует сбережению и развитию особых связей России и Узбекистана", - добавил он.