https://uz.sputniknews.ru/20230223/malginov-voennoe-sotrudnichestvo-rossii-i-uzbekistana--zalog-stabilnosti-v-tsa-32463095.html

Мальгинов: военное сотрудничество России и Узбекистана – залог стабильности в ЦА

Мальгинов: военное сотрудничество России и Узбекистана – залог стабильности в ЦА

Мальгинов оценил сотрудничество двух стран в военной сфере.

2023-02-23T11:10+0500

2023-02-23T11:10+0500

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политика

олег мальгинов

военное сотрудничество

россия

узбекистан

центральная азия

мир

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ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. Военное сотрудничество России и Узбекистана служит залогом мира и стабильности в Центральной Азии, заявил российский посол Олег Мальгинов на приеме по случаю Дня защитника Отечества. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Дипломат напомнил, что главы оборонных ведомств двух стран регулярно контактируют и проводят совместные мероприятия по обеспечению военной безопасности, укреплению боевого потенциала вооруженных сил, а также готовят военные кадры.Читайте также:Мальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видеоИргашев обсудил с Мальгиновым действия по урегулированию ситуации в Афганистане

россия

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