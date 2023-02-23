https://uz.sputniknews.ru/20230223/malginov-vruchil-uzbekistanskim-veteranam-nagrady--foto--32466545.html

Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды – фото

Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды – фото

Ветераны в честь праздника получили награды от Мальгинова.

2023-02-23T13:27+0500

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общество

олег мальгинов

россия

узбекистан

ветераны

награда

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В среду посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил награды ветеранам Великой Отечественной и Афганской войн. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Медали и ордена за боевые заслуги получили:Читайте также:Мальгинов: военное сотрудничество России и Узбекистана – залог стабильности в ЦАМальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видео

россия

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