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https://uz.sputniknews.ru/20230223/malginov-vruchil-uzbekistanskim-veteranam-nagrady--foto--32466545.html
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды – фото
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды – фото
Ветераны в честь праздника получили награды от Мальгинова.
2023-02-23T13:27+0500
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общество
олег мальгинов
россия
узбекистан
ветераны
награда
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В среду посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил награды ветеранам Великой Отечественной и Афганской войн. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Медали и ордена за боевые заслуги получили:Читайте также:Мальгинов: военное сотрудничество России и Узбекистана – залог стабильности в ЦАМальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видео
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фото мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды день защитника отечества в узбекистане русские посол россии ветераны в узбекистане новости новость

Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды – фото

13:27 23.02.2023 (обновлено: 13:57 23.02.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровМальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Ветераны боевых действий в честь праздника получили награды от главы российского диппредставительства в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В среду посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил награды ветеранам Великой Отечественной и Афганской войн. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Медали и ордена за боевые заслуги получили:
Абдурасул Муйдинов (Орден Красной Звезды);
Семен Рамаданов (Удостоверение к ордену "Красного Знамени");
Кувондик Сирожонов (Медаль "За боевые заслуги");
Самандар Юмитов (Медаль "За боевые заслуги");
Абдугофур Рахмонов (Медаль "За боевые заслуги");
Уктам Абдусаломов (Медаль "За боевые заслуги");
Озодбек Абжалилов (Медаль "За отвагу");
Курбон Юсупов (Медаль "За отвагу");
Азамат Бебутов (Медаль "За отвагу");
Азим Халбаев (удостоверение к медали "За боевые заслуги" вручили вдове);
Шавкат Садыков (удостоверения к медалям "За отвагу" и "За боевые действия" вручили вдове).
© Sputnik / Рамиз БахтияровМальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2023
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
© Sputnik / Рамиз БахтияровМальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2023
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
© Sputnik / Рамиз БахтияровМальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2023
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Читайте также:
Мальгинов: военное сотрудничество России и Узбекистана – залог стабильности в ЦА
Мальгинов возложил цветы к Вечному огню в Ташкенте – видео
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