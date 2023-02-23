Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды – фото
13:27 23.02.2023 (обновлено: 13:57 23.02.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровМальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Ветераны боевых действий в честь праздника получили награды от главы российского диппредставительства в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В среду посол России в Узбекистане Олег Мальгинов вручил награды ветеранам Великой Отечественной и Афганской войн. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Медали и ордена за боевые заслуги получили:
Абдурасул Муйдинов (Орден Красной Звезды);
Семен Рамаданов (Удостоверение к ордену "Красного Знамени");
Кувондик Сирожонов (Медаль "За боевые заслуги");
Самандар Юмитов (Медаль "За боевые заслуги");
Абдугофур Рахмонов (Медаль "За боевые заслуги");
Уктам Абдусаломов (Медаль "За боевые заслуги");
Озодбек Абжалилов (Медаль "За отвагу");
Курбон Юсупов (Медаль "За отвагу");
Азамат Бебутов (Медаль "За отвагу");
Азим Халбаев (удостоверение к медали "За боевые заслуги" вручили вдове);
Шавкат Садыков (удостоверения к медалям "За отвагу" и "За боевые действия" вручили вдове).
© Sputnik / Рамиз БахтияровМальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
© Sputnik / Рамиз БахтияровМальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
© Sputnik / Рамиз БахтияровМальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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