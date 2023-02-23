https://uz.sputniknews.ru/20230223/tadzhikistan-zemletryasenie-23-fevralya-32461771.html
В Таджикистане произошло землетрясение — его ощутили почти во всем Узбекистане
В Таджикистане произошло землетрясение — его ощутили почти во всем Узбекистане
В Таджикистане произошла серия подземных толчков.
2023-02-23T09:53+0500
2023-02-23T09:53+0500
2023-02-23T10:28+0500
общество
землетрясение
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе КНР, сообщает РИА Новости.Согласно данным китайского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.По сообщению Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, подземные толчки силой 3-4 балла ощущали почти во всех регионах Узбекистана. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.Как вести себя во время землетрясения: три главных совета от эксперта – смотрите у нас в Telegram.Читайте также:"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фотоСаидов посетил один из самых пострадавших городов Турции – фото
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узбекистан ощутил землетрясение в таджикистане землетрясение магнитуда сколько баллов может ли быть в узбекистане как спастись ко время землетрясения советы эксперта новости новость узбекистан таджикистан стихийное бедствие чп есть ли пострадавшие разрушение
узбекистан ощутил землетрясение в таджикистане землетрясение магнитуда сколько баллов может ли быть в узбекистане как спастись ко время землетрясения советы эксперта новости новость узбекистан таджикистан стихийное бедствие чп есть ли пострадавшие разрушение
В Таджикистане произошло землетрясение — его ощутили почти во всем Узбекистане
09:53 23.02.2023 (обновлено: 10:28 23.02.2023)
В Таджикистане в 05.37 по ташкентскому времени произошла серия подземных толчков.
ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik.
Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе КНР, сообщает РИА Новости
.
Согласно данным китайского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.
По сообщению Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, подземные толчки силой 3-4 балла ощущали почти во всех регионах Узбекистана.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Как вести себя во время землетрясения: три главных совета от эксперта – смотрите у нас в Telegram.