https://uz.sputniknews.ru/20230223/tadzhikistan-zemletryasenie-23-fevralya-32461771.html

В Таджикистане произошло землетрясение — его ощутили почти во всем Узбекистане

В Таджикистане произошло землетрясение — его ощутили почти во всем Узбекистане

В Таджикистане произошла серия подземных толчков.

2023-02-23T09:53+0500

2023-02-23T09:53+0500

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общество

землетрясение

таджикистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 – Sputnik. Землетрясение магнитудой 7,3 балла произошло в Таджикистане у границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе КНР, сообщает РИА Новости.Согласно данным китайского сейсмологического центра, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а его эпицентр находился примерно в 82 километрах от границы с Китаем.По сообщению Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, подземные толчки силой 3-4 балла ощущали почти во всех регионах Узбекистана. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.Как вести себя во время землетрясения: три главных совета от эксперта – смотрите у нас в Telegram.Читайте также:"ДУСТЛИК-2023 ": в Индии стартовали узбекско-индийские учения – фотоСаидов посетил один из самых пострадавших городов Турции – фото

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