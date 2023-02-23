https://uz.sputniknews.ru/20230223/uzbekistan-it-subsidii-32463665.html

Учебные IT-центры поддержат субсидиями за трудоустройство выпускников

Учебные IT-центры поддержат субсидиями за трудоустройство выпускников

Какие задачи IT-сфере обозначил Мирзиеев на совещании.

2023-02-23T12:05+0500

2023-02-23T12:05+0500

2023-02-23T12:05+0500

общество

узбекистан

it-технологии

образование

учеба

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В Узбекистане создадут необходимые условия для развития IT-сферы. Об этом рассказал президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании по цифровизации.Так, учебные центры будут получать субсидии за трудоустройство своих выпускников в IT-компании. Сумма субсидий составит 25 млн сумов за каждого специалиста, а также до 35 млн сумов за студента с ограниченными возможностями.После окончания учебы граждане смогут получить льготный кредит в размере 7,5 млн сумов на покупку компьютера и субсидии от агентств по делам молодёжи, "махаллабай" и Фонда занятости.Также для молодых специалистов, проживающих в отдаленных регионах страны, запустят образовательные курсы.Читайте также:IT-проект Центробанка Узбекистана победил в конкурсе "Проект года" от Global CIOВ Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии

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