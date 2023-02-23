https://uz.sputniknews.ru/20230223/v-tashkente-poyavilas-ulitsa-usmana-nasyra--karta--32468469.html

В Ташкенте появилась улица Усмана Насыра – карта

В Ташкенте появилась улица Усмана Насыра – карта

Новые названия в честь поэта дали двум улицам столицы.

2023-02-23T15:07+0500

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общество

ташкент

узбекистан

улица

поэт

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Одной из улиц махалли "Буюк Турон" Юнусабадского района присвоили имя поэта Усмана Насыра, передает пресс-служба столичного хокимията.Решение о переименовании улицы принимал Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов.Ранее эта улица называлась "1-й проезд Амира Тимура". Также название дали прилегающей к ней безымянной улице, которая теперь называется "1-й проезд Усмана Насыра".По данным хокимията, новые названия улицам присвоили, согласно постановлению президента "О широком праздновании 110-летия со дня рождения выдающегося поэта, переводчика и драматурга Усмана Насыра".Напомним, Усман Насыр – узбекский поэт, переводчик и драматург. Самые знаменитые произведения поэта – "Юрак" ("Сердце"), "Менингбогим" ("Мой сад"), "Ок шеър" ("Белая поэма").Также он перевел на узбекский язык произведения Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан" и Михаила Лермонтова "Демон".Читайте также:Президент распорядился увековечить память поэта Усмана НасыраНа станции метро "Новза" вновь откроют магазины

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