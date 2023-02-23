https://uz.sputniknews.ru/20230223/v-tashkente-poyavilas-ulitsa-usmana-nasyra--karta--32468469.html
В Ташкенте появилась улица Усмана Насыра – карта
В Ташкенте появилась улица Усмана Насыра – карта
Новые названия в честь поэта дали двум улицам столицы.
2023-02-23T15:07+0500
2023-02-23T15:07+0500
2023-02-23T15:20+0500
общество
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поэт
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Одной из улиц махалли "Буюк Турон" Юнусабадского района присвоили имя поэта Усмана Насыра, передает пресс-служба столичного хокимията.Решение о переименовании улицы принимал Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов.Ранее эта улица называлась "1-й проезд Амира Тимура". Также название дали прилегающей к ней безымянной улице, которая теперь называется "1-й проезд Усмана Насыра".По данным хокимията, новые названия улицам присвоили, согласно постановлению президента "О широком праздновании 110-летия со дня рождения выдающегося поэта, переводчика и драматурга Усмана Насыра".Напомним, Усман Насыр – узбекский поэт, переводчик и драматург. Самые знаменитые произведения поэта – "Юрак" ("Сердце"), "Менингбогим" ("Мой сад"), "Ок шеър" ("Белая поэма").Также он перевел на узбекский язык произведения Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан" и Михаила Лермонтова "Демон".Читайте также:Президент распорядился увековечить память поэта Усмана НасыраНа станции метро "Новза" вновь откроют магазины
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карта в ташкенте появилась улица усмана насыра ташкент улицы усман насыр поэт переименовали улицу как называется новое название юнусабадский район хокимият ташкента новости новость узбекистан культура общество
карта в ташкенте появилась улица усмана насыра ташкент улицы усман насыр поэт переименовали улицу как называется новое название юнусабадский район хокимият ташкента новости новость узбекистан культура общество
В Ташкенте появилась улица Усмана Насыра – карта
15:07 23.02.2023 (обновлено: 15:20 23.02.2023)
Новые названия в честь знаменитого узбекского поэта дали двум улицам столицы.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
Одной из улиц махалли "Буюк Турон" Юнусабадского района присвоили имя поэта Усмана Насыра, передает пресс-служба
столичного хокимията.
Решение о переименовании улицы принимал Ташкентский городской Кенгаш народных депутатов.
Ранее эта улица называлась "1-й проезд Амира Тимура". Также название дали прилегающей к ней безымянной улице, которая теперь называется "1-й проезд Усмана Насыра".
По данным хокимията, новые названия улицам присвоили, согласно постановлению президента "О широком праздновании 110-летия со дня рождения выдающегося поэта, переводчика и драматурга Усмана Насыра".
Напомним, Усман Насыр – узбекский поэт, переводчик и драматург. Самые знаменитые произведения поэта – "Юрак" ("Сердце"), "Менингбогим" ("Мой сад"), "Ок шеър" ("Белая поэма").
Также он перевел на узбекский язык произведения Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан" и Михаила Лермонтова "Демон".