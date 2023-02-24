https://uz.sputniknews.ru/20230224/32486645.html
В Алматы при землетрясении развернут более 380 пунктов помощи - ДЧС
В Алматы при землетрясении развернут более 380 пунктов помощи - ДЧС
В этих пунктах будут собирать, регистрировать и временно размещать пострадавших, обеспечивать их предметами первой необходимости (вода, питание... 24.02.2023, Sputnik Узбекистан
2023-02-24T13:11+0500
2023-02-24T13:11+0500
2023-02-24T13:11+0500
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ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik. В случае разрушительного землетрясения вВ Алматы могут развернуть 384 пункта приема населения, оставшегося без крова, рассказали в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям. В этих пунктах будут собирать, регистрировать и временно размещать пострадавших, обеспечивать их предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), а затем эвакуировать в безопасные районы. Планируемые адреса пунктов можно узнать на сайтах акимата и ДЧС, а также в мобильном приложении-карте, введя в поисковике "пункты пострадавшего населения". Скачать информацию можно будет и с помощью QR-кодов, которые планируют разместить на фасадах всех жилых домов в городе. Департамент по чрезвычайным ситуациям уже разработал таблички с такими кодами. Их разместят на 10 тысячах алматинских зданий в течение первого полугодия, отметили в ведомстве. В Алматы, к слову, регулярно проводят сейсмотренировки. Как сообщили в ДЧС города, в организациях города их проведено свыше 3,5 тысячи, в общегородской сейсмотренировке участвовало свыше 600 объектов и 760 тысяч жителей Алматы. Для оповещения горожан в Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевых установок. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера"В случае разрушительного землетрясения задействуют специальную группировку сил и средств, в которую войдут 13 371 человек, а также 4 060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона, добавили в ведомстве.Читайте также: Турецкие коты на руинах разрушенных зданий – фото
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казахстан, алматы, землетрясение, мчс
казахстан, алматы, землетрясение, мчс
В Алматы при землетрясении развернут более 380 пунктов помощи - ДЧС
В этих пунктах будут собирать, регистрировать и временно размещать пострадавших, обеспечивать их предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), а затем эвакуировать в безопасные районы.
ТАШКЕНТ, 24 фев - Sputnik.
В случае разрушительного землетрясения вВ Алматы могут развернуть 384 пункта приема населения, оставшегося без крова, рассказали
в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям.
В этих пунктах будут собирать, регистрировать и временно размещать пострадавших, обеспечивать их предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), а затем эвакуировать в безопасные районы.
Планируемые адреса пунктов можно узнать на сайтах акимата и ДЧС, а также в мобильном приложении-карте, введя в поисковике "пункты пострадавшего населения".
Скачать информацию можно будет и с помощью QR-кодов, которые планируют разместить на фасадах всех жилых домов в городе.
Департамент по чрезвычайным ситуациям уже разработал таблички с такими кодами. Их разместят на 10 тысячах алматинских зданий в течение первого полугодия, отметили в ведомстве.
В Алматы, к слову, регулярно проводят сейсмотренировки. Как сообщили в ДЧС города, в организациях города их проведено свыше 3,5 тысячи, в общегородской сейсмотренировке участвовало свыше 600 объектов и 760 тысяч жителей Алматы.
Для оповещения горожан в Алматы действуют 843 сирены и сирено-речевых установок. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера"
В случае разрушительного землетрясения задействуют специальную группировку сил и средств, в которую войдут 13 371 человек, а также 4 060 единиц техники различного назначения.
Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона, добавили в ведомстве.