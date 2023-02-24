https://uz.sputniknews.ru/20230224/kak-prigotovit-nizkokaloriynye-bliny--dietolog--32479884.html
Как приготовить низкокалорийные блины – диетолог
Как приготовить низкокалорийные блины – диетолог
Диетолог рассказала, как нужно готовить блины, чтобы не толстеть.
2023-02-24T07:02+0500
2023-02-24T07:02+0500
2023-02-24T07:02+0500
это интересно
рецепт
блины
масленица
диетолог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23029921_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_ea7deb0253d1ff93a845a8c64392d6df.jpg
Правильный рецепт блинов уменьшит их калорийность и сделает их более полезными для организма, считает диетолог Елена Соломатина.При приготовлении лучше белую муку лучше заменить гречневой или овсяной.По словам специалиста, клетчатка сдерживает поступление жира и сахара, а также не дает резко подскочить уровню глюкозы в крови.Кроме того, блины стоит печь, а не жарить – так они будут менее жирными. Чтобы еще сильнее уменьшить калорийность блюда, можно молоко заменить минеральной водой или соком, добавила Соломатина.Читайте также:Как правильно есть блины в Масленицу — 3 совета от диетологаКакие продукты бодрят не хуже кофе – эксперт
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23029921_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_1bac56381bb1bc3de20d37e01b6055d5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
как приготовить низкокалорийные блины рецепт диета не жирные блины рецепт как похудеть как перестать толстеть советы диетолога новости новость здоровье ожирение масленица
как приготовить низкокалорийные блины рецепт диета не жирные блины рецепт как похудеть как перестать толстеть советы диетолога новости новость здоровье ожирение масленица
Как приготовить низкокалорийные блины – диетолог
Российский диетолог рассказала, как нужно готовить блины, чтобы не толстеть.
Правильный рецепт блинов уменьшит их калорийность и сделает их более полезными для организма, считает диетолог Елена Соломатина.
При приготовлении лучше белую муку лучше заменить гречневой или овсяной.
"Я рекомендую делать блины с добавлением клетчатки, поскольку она хорошо насыщает. Например, можно испечь овсяноблины", – сказала она.
По словам специалиста, клетчатка сдерживает поступление жира и сахара, а также не дает резко подскочить уровню глюкозы в крови.
Кроме того, блины стоит печь, а не жарить – так они будут менее жирными. Чтобы еще сильнее уменьшить калорийность блюда, можно молоко заменить минеральной водой или соком, добавила Соломатина.