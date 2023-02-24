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Как приготовить низкокалорийные блины – диетолог
Как приготовить низкокалорийные блины – диетолог
Диетолог рассказала, как нужно готовить блины, чтобы не толстеть.
2023-02-24T07:02+0500
2023-02-24T07:02+0500
это интересно
рецепт
блины
масленица
диетолог
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Правильный рецепт блинов уменьшит их калорийность и сделает их более полезными для организма, считает диетолог Елена Соломатина.При приготовлении лучше белую муку лучше заменить гречневой или овсяной.По словам специалиста, клетчатка сдерживает поступление жира и сахара, а также не дает резко подскочить уровню глюкозы в крови.Кроме того, блины стоит печь, а не жарить – так они будут менее жирными. Чтобы еще сильнее уменьшить калорийность блюда, можно молоко заменить минеральной водой или соком, добавила Соломатина.Читайте также:Как правильно есть блины в Масленицу — 3 совета от диетологаКакие продукты бодрят не хуже кофе – эксперт
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как приготовить низкокалорийные блины рецепт диета не жирные блины рецепт как похудеть как перестать толстеть советы диетолога новости новость здоровье ожирение масленица

Как приготовить низкокалорийные блины – диетолог

07:02 24.02.2023
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Российский диетолог рассказала, как нужно готовить блины, чтобы не толстеть.
Правильный рецепт блинов уменьшит их калорийность и сделает их более полезными для организма, считает диетолог Елена Соломатина.
При приготовлении лучше белую муку лучше заменить гречневой или овсяной.
"Я рекомендую делать блины с добавлением клетчатки, поскольку она хорошо насыщает. Например, можно испечь овсяноблины", – сказала она.
По словам специалиста, клетчатка сдерживает поступление жира и сахара, а также не дает резко подскочить уровню глюкозы в крови.
Кроме того, блины стоит печь, а не жарить – так они будут менее жирными. Чтобы еще сильнее уменьшить калорийность блюда, можно молоко заменить минеральной водой или соком, добавила Соломатина.
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