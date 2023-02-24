https://uz.sputniknews.ru/20230224/kak-prigotovit-nizkokaloriynye-bliny--dietolog--32479884.html

Как приготовить низкокалорийные блины – диетолог

Как приготовить низкокалорийные блины – диетолог

Диетолог рассказала, как нужно готовить блины, чтобы не толстеть.

2023-02-24T07:02+0500

2023-02-24T07:02+0500

2023-02-24T07:02+0500

это интересно

рецепт

блины

масленица

диетолог

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Правильный рецепт блинов уменьшит их калорийность и сделает их более полезными для организма, считает диетолог Елена Соломатина.При приготовлении лучше белую муку лучше заменить гречневой или овсяной.По словам специалиста, клетчатка сдерживает поступление жира и сахара, а также не дает резко подскочить уровню глюкозы в крови.Кроме того, блины стоит печь, а не жарить – так они будут менее жирными. Чтобы еще сильнее уменьшить калорийность блюда, можно молоко заменить минеральной водой или соком, добавила Соломатина.Читайте также:Как правильно есть блины в Масленицу — 3 совета от диетологаКакие продукты бодрят не хуже кофе – эксперт

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