https://uz.sputniknews.ru/20230224/uzbekistan-voshel-v-top-25-samyx-gostepriimnyx-stran-mira-32480070.html

Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира

Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира

Какая из стран ЦА самая гостеприимная – в нашем материале.

2023-02-24T09:03+0500

2023-02-24T09:03+0500

2023-02-24T09:03+0500

культура

узбекистан

рейтинг

мир

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Узбекистан расположился на 25 месте в рейтинге гостеприимства от канадской консалтинговой компании Arton Capital. При составлении рейтинга специалисты учитывают следующие критерии:Например, посетить Узбекистан в безвизовом режиме могут граждане 139 стран.Также в рейтинг вошли и другие страны Центральной Азии. Таджикистан занял 49 место, Кыргызстан – 53 и Казахстан – 54.Читайте также:В Ташкенте появилась улица Усмана Насыра – картаВ Таджикистане произошло землетрясение — его ощутили почти во всем Узбекистане

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