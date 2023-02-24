https://uz.sputniknews.ru/20230224/uzbekistan-voshel-v-top-25-samyx-gostepriimnyx-stran-mira-32480070.html
Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира
Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира
Какая из стран ЦА самая гостеприимная – в нашем материале.
2023-02-24T09:03+0500
2023-02-24T09:03+0500
2023-02-24T09:03+0500
культура
узбекистан
рейтинг
мир
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Узбекистан расположился на 25 месте в рейтинге гостеприимства от канадской консалтинговой компании Arton Capital. При составлении рейтинга специалисты учитывают следующие критерии:Например, посетить Узбекистан в безвизовом режиме могут граждане 139 стран.Также в рейтинг вошли и другие страны Центральной Азии. Таджикистан занял 49 место, Кыргызстан – 53 и Казахстан – 54.Читайте также:В Ташкенте появилась улица Усмана Насыра – картаВ Таджикистане произошло землетрясение — его ощутили почти во всем Узбекистане
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узбекистан вошел в топ 25 самых гостеприимных стран мира как оценивается критерии какие еще страны новости новость паспорт самая не гостеприимная страна мира рейтинг arton capital что это как оценивают
узбекистан вошел в топ 25 самых гостеприимных стран мира как оценивается критерии какие еще страны новости новость паспорт самая не гостеприимная страна мира рейтинг arton capital что это как оценивают
Узбекистан вошел в топ-25 самых гостеприимных стран мира
Какая из центральноазиатских стран самая гостеприимная – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Узбекистан расположился на 25 месте в рейтинге гостеприимства от канадской консалтинговой компании Arton Capital.
При составлении рейтинга специалисты учитывают следующие критерии:
Число зарубежных стран, которые гражданин этой страны может посетить без визы;
Число стран, где гражданин может получить визу по прибытию туда;
Число стран, которые гражданин может посетить с электронной визой.
Например, посетить Узбекистан в безвизовом режиме могут граждане 139 стран.
Также в рейтинг вошли и другие страны Центральной Азии. Таджикистан занял 49 место, Кыргызстан – 53 и Казахстан – 54.