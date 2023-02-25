https://uz.sputniknews.ru/20230225/rossiyskie-uchenye-izobreli-lekarstvo-iz-pautiny-32513593.html
Российские ученые изобрели лекарство из паутины
Российские ученые изобрели лекарство из паутины
Это средство заживляет и омолаживает кожу, борется с ее несовершенствами.
2023-02-25T22:00+0500
2023-02-25T22:00+0500
2023-02-25T22:00+0500
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Российские ученые разработали крем на основе паутины. Средство заживляет и омолаживают кожу, а также борется с ее несовершенствами. Разработал инновационный крем петербургский студенческий стартап, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Основа разработки – белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов. При правильной обработке этого белка получается суспензия для будущего крема. Она увеличивает скорость образования новых клеток. По словам создателей, крем с таким составом заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу за пару недель. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность. На данный момент компания уже изготовила первую линейку продукции и занимается получением патента в России. Летом стартап планирует открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.Читайте также: Как укрепить иммунитет: витамин D и другие действенные методы
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россия наука разработки белок паутины крем омолаживающий заживляющий устраняет раны царапины акне морщины пигментные пятна
россия наука разработки белок паутины крем омолаживающий заживляющий устраняет раны царапины акне морщины пигментные пятна
Российские ученые изобрели лекарство из паутины
Это средство заживляет и омолаживает кожу, борется с ее несовершенствами.
Российские ученые разработали крем на основе паутины. Средство заживляет и омолаживают кожу, а также борется с ее несовершенствами.
Разработал инновационный крем петербургский студенческий стартап, рассказали РИА Новости
в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Стартап SilkIns из университета ИТМО разработал белки на основе паутины, которые добавляются в кремы, заживляют порезы и устраняют дефекты кожи и акне благодаря стимуляции внутриклеточных процессов за одну-две недели. Работа над решением ведется в рамках акселератора федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", - сообщили в НТИ, выступающей оператором программы.
Основа разработки – белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов. При правильной обработке этого белка получается суспензия для будущего крема. Она увеличивает скорость образования новых клеток.
По словам создателей, крем с таким составом заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу за пару недель. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность.
"Сегодня на рынке очень много зарубежных производителей регенеративной косметики, около 80%. Поэтому мы решили создать собственную, российскую продукцию. Это важно, потому что с каждым годом экология ухудшается, и на кожу как самый большой орган в организме человека приходится огромное количество повреждений и влияний извне", – рассказал основатель стартапа Дауди Дауддин.
На данный момент компания уже изготовила первую линейку продукции и занимается получением патента в России. Летом стартап планирует открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.