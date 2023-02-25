https://uz.sputniknews.ru/20230225/rossiyskie-uchenye-izobreli-lekarstvo-iz-pautiny-32513593.html

Российские ученые изобрели лекарство из паутины

Российские ученые изобрели лекарство из паутины

Это средство заживляет и омолаживает кожу, борется с ее несовершенствами.

2023-02-25T22:00+0500

2023-02-25T22:00+0500

2023-02-25T22:00+0500

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Российские ученые разработали крем на основе паутины. Средство заживляет и омолаживают кожу, а также борется с ее несовершенствами. Разработал инновационный крем петербургский студенческий стартап, рассказали РИА Новости в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Основа разработки – белок, который получают из шелка пауков-птицеедов и шелкопрядов. При правильной обработке этого белка получается суспензия для будущего крема. Она увеличивает скорость образования новых клеток. По словам создателей, крем с таким составом заживляет порезы и ожоги, убирает пигментные пятна, тонизирует и омолаживает кожу за пару недель. Разработка уже прошла исследования in vitro и доказала свою эффективность. На данный момент компания уже изготовила первую линейку продукции и занимается получением патента в России. Летом стартап планирует открыть собственную лабораторию по производству белков и подать заявку на международный патент.Читайте также: Как укрепить иммунитет: витамин D и другие действенные методы

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