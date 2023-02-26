https://uz.sputniknews.ru/20230226/bliny-pesni-tantsy-kak-v-uzbekistane-otmetili-maslenitsu--video--32522232.html

Блины, песни, танцы: как в Узбекистане отметили Масленицу – видео

Блины, песни, танцы: как в Узбекистане отметили Масленицу – видео

В Чирчике при поддержке Русского дома отметили Масленицу.

2023-02-26T19:15+0500

2023-02-26T19:15+0500

2023-02-26T19:15+0500

инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане

узбекистан

чирчик

масленица

россотрудничество

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Сегодня в Свято-Георгиевском мужском монастыре в Чирчике прошло празднование Масленицы, передает корреспондент Sputnik.Мероприятие состоялось при поддержке представительства Россотрудничества в республике. В программу праздника вошли русские народные песни и танцы, игры, конкурсы. Победители соревнований получили подарки от Русского дома.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:Рев моторов: в Газалкенте прошли гонки для джиперов – видеоЮные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"

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