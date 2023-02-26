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Логотип Россотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2023
Инвестиции в будущее: Россотрудничество в Узбекистане
Спецпроект Sputnik Узбекистан рассказывает об образовательных и просветительских проектах Русского дома в Ташкенте и деятельности Россотрудничества в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20230226/bliny-pesni-tantsy-kak-v-uzbekistane-otmetili-maslenitsu--video--32522232.html
Блины, песни, танцы: как в Узбекистане отметили Масленицу – видео
Блины, песни, танцы: как в Узбекистане отметили Масленицу – видео
В Чирчике при поддержке Русского дома отметили Масленицу.
2023-02-26T19:15+0500
2023-02-26T19:15+0500
инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане
узбекистан
чирчик
масленица
россотрудничество
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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Сегодня в Свято-Георгиевском мужском монастыре в Чирчике прошло празднование Масленицы, передает корреспондент Sputnik.Мероприятие состоялось при поддержке представительства Россотрудничества в республике. В программу праздника вошли русские народные песни и танцы, игры, конкурсы. Победители соревнований получили подарки от Русского дома.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:Рев моторов: в Газалкенте прошли гонки для джиперов – видеоЮные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"
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Блины, песни, танцы: как в Узбекистане отметили Масленицу – видео

19:15 26.02.2023
© SputnikБлины, песни, танцы: как в Узбекистане отметили Масленицу
Блины, песни, танцы: как в Узбекистане отметили Масленицу - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2023
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В Чирчике при поддержке Русского дома отметили Масленицу. Подробности – в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Сегодня в Свято-Георгиевском мужском монастыре в Чирчике прошло празднование Масленицы, передает корреспондент Sputnik.
Мероприятие состоялось при поддержке представительства Россотрудничества в республике. В программу праздника вошли русские народные песни и танцы, игры, конкурсы. Победители соревнований получили подарки от Русского дома.
Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.
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