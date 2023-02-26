https://uz.sputniknews.ru/20230226/rev-motorov-v-gazalkente-proshli-gonki-dlya-djiperov--video--32520336.html
Рев моторов: в Газалкенте прошли гонки для джиперов – видео
Рев моторов: в Газалкенте прошли гонки для джиперов – видео
В гонках участвовали экипажи из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
2023-02-26T15:11+0500
2023-02-26T15:11+0500
2023-02-26T15:55+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Сегодня в Газалкенте прошли международные соревнования для джиперов, передает корреспондент Sputnik.В экстремальных гонках участвовали внедорожники и квадроциклы АТВ. Они преодолели дорогу протяженностью чуть более одного километра. Трасс было две – "Стандарт" и "Экстрим".Всего в соревнованиях приняли участие более 30 экипажей из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram. Читайте также:Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды – фотоЮные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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видео в газалкенте прошли гонки для джиперов гонки в узбекистане где проходят когда кто участвовал джипер это что трассы для новичков профессионалов спорт новости новость экстремальное вождение в узбекистане
видео в газалкенте прошли гонки для джиперов гонки в узбекистане где проходят когда кто участвовал джипер это что трассы для новичков профессионалов спорт новости новость экстремальное вождение в узбекистане
Рев моторов: в Газалкенте прошли гонки для джиперов – видео
15:11 26.02.2023 (обновлено: 15:55 26.02.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В соревновании приняли участие экипажи из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Сегодня в Газалкенте прошли международные соревнования для джиперов, передает корреспондент Sputnik.
В экстремальных гонках участвовали внедорожники и квадроциклы АТВ. Они преодолели дорогу протяженностью чуть более одного километра. Трасс было две – "Стандарт" и "Экстрим".
Всего в соревнованиях приняли участие более 30 экипажей из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.
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