https://uz.sputniknews.ru/20230226/rev-motorov-v-gazalkente-proshli-gonki-dlya-djiperov--video--32520336.html

Рев моторов: в Газалкенте прошли гонки для джиперов – видео

Рев моторов: в Газалкенте прошли гонки для джиперов – видео

В гонках участвовали экипажи из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

2023-02-26T15:11+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Сегодня в Газалкенте прошли международные соревнования для джиперов, передает корреспондент Sputnik.В экстремальных гонках участвовали внедорожники и квадроциклы АТВ. Они преодолели дорогу протяженностью чуть более одного километра. Трасс было две – "Стандарт" и "Экстрим".Всего в соревнованиях приняли участие более 30 экипажей из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram. Читайте также:Мальгинов вручил узбекистанским ветеранам награды – фотоЮные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"

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