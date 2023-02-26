https://uz.sputniknews.ru/20230226/kak-gosudarstvo-podderjit-nadomnikov--podrobnosti--32518830.html

Как государство поддержит надомников – подробности

Как государство поддержит надомников – подробности

Какие меры принимают власти для поддержки – в нашем обзоре.

2023-02-26T13:15+0500

2023-02-26T13:15+0500

2023-02-26T13:15+0500

экономика

государство

льготы

занятость населения

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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил новые меры по развитию надомничества. В частности, создадут благоприятный налоговый режим для надомников, расширят их финансовую поддержку, а также поощрят их вовлечение субъектами предпринимательства в свою деятельность.Субсидии надомникамВ республике создали Фонд поддержки надомничества при Министерстве занятости и сокращения бедности. С 1 марта 2023 года субъектам предпринимательства будут выделять единовременную субсидию за надомническую деятельность в течение первых трех месяцев каждого надомника в размере его среднемесячного дохода.Субъектам предпринимательства выделят следующие субсидии:В 2023 году выделят не менее 500 млрд сумов кредитов на финансирование проектов развития надомничества и ремесленничества.По рекомендации помощников хокимов районов (городов) выделят револьверные кредиты и беспроцентные ссуды за счет Фонда.Налоговые льготы и другие преференцииС 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года для субъектов предпринимательства, которые в установленном порядке привлекли свыше 30 надомников:Бизнесу разрешили привлекать самозанятых лиц к работе на производстве товаров и услуг. Теперь самозанятые получат льготы и преференции, которые распространялись на надомников.До 1 июня 2023 года на территории крупных торговых комплексов и дехканских рынков создадут постоянно действующие торговые ряды ремесленничества и надомничества.Читайте также:Показатели растут: как Узбекистан увеличил производство электроэнергииЭкспортерам мебели продлят таможенные льготы

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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