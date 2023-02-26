https://uz.sputniknews.ru/20230226/kak-gosudarstvo-podderjit-nadomnikov--podrobnosti--32518830.html
Как государство поддержит надомников – подробности
Как государство поддержит надомников – подробности
Какие меры принимают власти для поддержки – в нашем обзоре.
2023-02-26T13:15+0500
2023-02-26T13:15+0500
2023-02-26T13:15+0500
экономика
государство
льготы
занятость населения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0e/22721433_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_47c4c556f4bb5ef39ff4006098f94432.jpg
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев определил новые меры по развитию надомничества. В частности, создадут благоприятный налоговый режим для надомников, расширят их финансовую поддержку, а также поощрят их вовлечение субъектами предпринимательства в свою деятельность.Субсидии надомникамВ республике создали Фонд поддержки надомничества при Министерстве занятости и сокращения бедности. С 1 марта 2023 года субъектам предпринимательства будут выделять единовременную субсидию за надомническую деятельность в течение первых трех месяцев каждого надомника в размере его среднемесячного дохода.Субъектам предпринимательства выделят следующие субсидии:В 2023 году выделят не менее 500 млрд сумов кредитов на финансирование проектов развития надомничества и ремесленничества.По рекомендации помощников хокимов районов (городов) выделят револьверные кредиты и беспроцентные ссуды за счет Фонда.Налоговые льготы и другие преференцииС 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года для субъектов предпринимательства, которые в установленном порядке привлекли свыше 30 надомников:Бизнесу разрешили привлекать самозанятых лиц к работе на производстве товаров и услуг. Теперь самозанятые получат льготы и преференции, которые распространялись на надомников.До 1 июня 2023 года на территории крупных торговых комплексов и дехканских рынков создадут постоянно действующие торговые ряды ремесленничества и надомничества.Читайте также:Показатели растут: как Узбекистан увеличил производство электроэнергииЭкспортерам мебели продлят таможенные льготы
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0e/22721433_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d74baa447d85c8389fc0ea4b97b4b95.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
как государство поддержит надомников надомничество шавкат мирзиёев президент узбекистана льготы субсидии финансовая поддержка фонд поддержки надомничества при министерстве занятости и сокращения бедности бизнес работники сотрудники с инвалидностью узбекистан работа на дому новости новость экономика
как государство поддержит надомников надомничество шавкат мирзиёев президент узбекистана льготы субсидии финансовая поддержка фонд поддержки надомничества при министерстве занятости и сокращения бедности бизнес работники сотрудники с инвалидностью узбекистан работа на дому новости новость экономика
Как государство поддержит надомников – подробности
Надомничество становится одним из способов повышения занятости в Узбекистане. О том, какие меры предпринимает государство для поддержки надомников – подробно в нашем обзоре.
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев определил новые меры
по развитию надомничества. В частности, создадут благоприятный налоговый режим для надомников, расширят их финансовую поддержку, а также поощрят их вовлечение субъектами предпринимательства в свою деятельность.
В республике создали Фонд поддержки надомничества при Министерстве занятости и сокращения бедности. С 1 марта 2023 года субъектам предпринимательства будут выделять единовременную субсидию за надомническую деятельность в течение первых трех месяцев каждого надомника в размере его среднемесячного дохода.
Субъектам предпринимательства выделят следующие субсидии:
единовременную до 1 января 2025 года для покрытия расходов на закупку оборудования и сырья для безработных и малообеспеченных граждан (до 30-БРВ);
на оснащение рабочих мест для лиц с инвалидностью, работающих в домашних условиях на основе надомничества, до 40-БРВ за каждое организованное рабочее место;
на покрытие расходов на профессиональное обучение надомников сроком до трех месяцев, ежемесячно до 2-БРВ за каждого надомника.
В 2023 году выделят не менее 500 млрд сумов кредитов на финансирование проектов развития надомничества и ремесленничества.
По рекомендации помощников хокимов районов (городов) выделят револьверные кредиты и беспроцентные ссуды за счет Фонда.
Налоговые льготы и другие преференции
С 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года для субъектов предпринимательства, которые в установленном порядке привлекли свыше 30 надомников:
налоговая база налога на прибыль и налога с оборота будут рассчитывать со снижением на 50%, но в размере, не превышающем 1,5-кратной суммы заработной платы надомников;
арендные платежи установят в размере 50%;
в договорах госзакупок, предусмотрят предоплату в размере 50%.
Бизнесу разрешили привлекать самозанятых лиц к работе на производстве товаров и услуг. Теперь самозанятые получат льготы и преференции, которые распространялись на надомников.
До 1 июня 2023 года на территории крупных торговых комплексов и дехканских рынков создадут постоянно действующие торговые ряды ремесленничества и надомничества.