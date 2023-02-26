https://uz.sputniknews.ru/20230226/uzbekskie-boksery-shturmuyut-mejdunarodnyy-turnir--podrobnosti--32518270.html
Узбекские боксеры штурмуют международный турнир
Узбекские боксеры штурмуют международный турнир
В соревнованиях принимают участие 18 спортсменов из республики.
2023-02-26T11:10+0500
2023-02-26T11:10+0500
2023-02-26T11:38+0500
спорт
узбекистанцы
бокс
финал
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ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. В финал международного турнира по боксу "Странджа" вошли 12 узбекистанских спортсменов, передает Национальный олимпийский комитет.Бороться на ринге за чемпионство будут следующие участники сборной Узбекистана:Кроме того, в полуфинале соревнований бронзовые медали завоевали Хадичабону Абдуллаева, Шункор Абдурасулов, Нурислом Исмоилов, Хавасбек Асадуллаев, Джасурбек Юлдошев и Баходир Жалолов.Напомним, в столице Болгарии продолжается 74-й международный турнир по боксу "Странджа". Сегодня пройдут финальные поединки за чемпионские звания.Читайте также:Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячиУзбекистанские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по фехтованию
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странджа 2023 финалисты участники когда где бокс в узбекистане сборная по боксу узбекистана узбекистан софия болгария международный турнир по боксу национальный олимпийский комитет новости спорта новость
странджа 2023 финалисты участники когда где бокс в узбекистане сборная по боксу узбекистана узбекистан софия болгария международный турнир по боксу национальный олимпийский комитет новости спорта новость
Узбекские боксеры штурмуют международный турнир
11:10 26.02.2023 (обновлено: 11:38 26.02.2023)
В соревнованиях принимают участие 18 спортсменов из республики. Из них 12 вышли в финал.
ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik.
В финал международного турнира по боксу "Странджа" вошли 12 узбекистанских спортсменов, передает
Национальный олимпийский комитет.
Бороться на ринге за чемпионство будут следующие участники сборной Узбекистана:
Кроме того, в полуфинале соревнований бронзовые медали завоевали Хадичабону Абдуллаева, Шункор Абдурасулов, Нурислом Исмоилов, Хавасбек Асадуллаев, Джасурбек Юлдошев и Баходир Жалолов.
Напомним, в столице Болгарии продолжается 74-й международный турнир по боксу "Странджа". Сегодня пройдут финальные поединки за чемпионские звания.