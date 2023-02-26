https://uz.sputniknews.ru/20230226/uzbekskie-boksery-shturmuyut-mejdunarodnyy-turnir--podrobnosti--32518270.html

Узбекские боксеры штурмуют международный турнир

Узбекские боксеры штурмуют международный турнир

В соревнованиях принимают участие 18 спортсменов из республики.

2023-02-26T11:10+0500

2023-02-26T11:10+0500

2023-02-26T11:38+0500

спорт

узбекистанцы

бокс

финал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/1a/32518116_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_d514f86741f473d59310adcb3936f3e9.jpg

ТАШКЕНТ, 26 фев – Sputnik. В финал международного турнира по боксу "Странджа" вошли 12 узбекистанских спортсменов, передает Национальный олимпийский комитет.Бороться на ринге за чемпионство будут следующие участники сборной Узбекистана:Кроме того, в полуфинале соревнований бронзовые медали завоевали Хадичабону Абдуллаева, Шункор Абдурасулов, Нурислом Исмоилов, Хавасбек Асадуллаев, Джасурбек Юлдошев и Баходир Жалолов.Напомним, в столице Болгарии продолжается 74-й международный турнир по боксу "Странджа". Сегодня пройдут финальные поединки за чемпионские звания.Читайте также:Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячиУзбекистанские спортсменки завоевали медали на Кубке мира по фехтованию

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

странджа 2023 финалисты участники когда где бокс в узбекистане сборная по боксу узбекистана узбекистан софия болгария международный турнир по боксу национальный олимпийский комитет новости спорта новость