https://uz.sputniknews.ru/20230227/v-tadjikistane-obsudyat-spasenie-arala-32528947.html

В Таджикистане обсудят спасение Арала

В Таджикистане обсудят спасение Арала

Минэнерго страны опубликовало информацию о предстоящих мероприятиях

2023-02-27T12:18+0500

2023-02-27T12:18+0500

2023-02-27T12:18+0500

происшествия

таджикистан

спасение

аральское море

приаралье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/41/03/410312_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_defdacc062a850faabc8372c063e0ff9.jpg

ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. В этом году в Таджикистане пройдет ряд мероприятий, посвященных экологическим пролемам Аральского моря. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.С 5 по 7 июня в Душанбе состоится международная конференция в честь 30-летию Международного фонда спасения Арала.Там же с 14 по 15 сентября пройдет заседание глав стран - учредительниц фонда спасения Аральского моря. Мероприятие будет приурочено к пятой консультативной встрече центральноазиатских президентов.Напомним: с 1960-х годов уровень Аральского моря начал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.По оценке Всемирной метеорологической ассоциации, усыхание Арала является одним из крупнейших антропогенных экологических кризисов XX века. В радиусе до 100 км от прежних границ моря климат изменился на резко континентальный, в несколько раз сократилось количество осадков, погибли тугайные леса, исчезло более 130 видов животных и 30 видов рыб.Читайте также:На высохшем дне Аральского моря снова начали высаживать лесаК 2050 году в странах Центральной Азии может развиться дефицит воды – обзор

таджикистан

приаралье

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в таджикистане обсудят спасение арала аральское море высыхает экологическая катастрофа центральная азия недостаток воды вода пропадет спасение аральского моря муйнак приаралье мероприятия по экологии экология в узбекистане душанбе таджикистан сотрудничество узбекистан новости новость политика экология