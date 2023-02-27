https://uz.sputniknews.ru/20230227/v-tadjikistane-obsudyat-spasenie-arala-32528947.html
В Таджикистане обсудят спасение Арала
В Таджикистане обсудят спасение Арала
Минэнерго страны опубликовало информацию о предстоящих мероприятиях
2023-02-27T12:18+0500
2023-02-27T12:18+0500
2023-02-27T12:18+0500
происшествия
таджикистан
спасение
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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. В этом году в Таджикистане пройдет ряд мероприятий, посвященных экологическим пролемам Аральского моря. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.С 5 по 7 июня в Душанбе состоится международная конференция в честь 30-летию Международного фонда спасения Арала.Там же с 14 по 15 сентября пройдет заседание глав стран - учредительниц фонда спасения Аральского моря. Мероприятие будет приурочено к пятой консультативной встрече центральноазиатских президентов.Напомним: с 1960-х годов уровень Аральского моря начал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.По оценке Всемирной метеорологической ассоциации, усыхание Арала является одним из крупнейших антропогенных экологических кризисов XX века. В радиусе до 100 км от прежних границ моря климат изменился на резко континентальный, в несколько раз сократилось количество осадков, погибли тугайные леса, исчезло более 130 видов животных и 30 видов рыб.Читайте также:На высохшем дне Аральского моря снова начали высаживать лесаК 2050 году в странах Центральной Азии может развиться дефицит воды – обзор
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в таджикистане обсудят спасение арала аральское море высыхает экологическая катастрофа центральная азия недостаток воды вода пропадет спасение аральского моря муйнак приаралье мероприятия по экологии экология в узбекистане душанбе таджикистан сотрудничество узбекистан новости новость политика экология
в таджикистане обсудят спасение арала аральское море высыхает экологическая катастрофа центральная азия недостаток воды вода пропадет спасение аральского моря муйнак приаралье мероприятия по экологии экология в узбекистане душанбе таджикистан сотрудничество узбекистан новости новость политика экология
В Таджикистане обсудят спасение Арала
Министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана опубликовало информацию о предстоящих конференциях и заседаниях.
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik.
В этом году в Таджикистане пройдет ряд мероприятий, посвященных экологическим пролемам Аральского моря. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
.
С 5 по 7 июня в Душанбе состоится международная конференция в честь 30-летию Международного фонда спасения Арала.
Там же с 14 по 15 сентября пройдет заседание глав стран - учредительниц фонда спасения Аральского моря. Мероприятие будет приурочено к пятой консультативной встрече центральноазиатских президентов.
Напомним: с 1960-х годов уровень Аральского моря начал быстро снижаться вследствие забора воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире.
По оценке Всемирной метеорологической ассоциации, усыхание Арала является одним из крупнейших антропогенных экологических кризисов XX века. В радиусе до 100 км от прежних границ моря климат изменился на резко континентальный, в несколько раз сократилось количество осадков, погибли тугайные леса, исчезло более 130 видов животных и 30 видов рыб.