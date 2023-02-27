https://uz.sputniknews.ru/20230227/kak-uzbekistan-pomogaet-svoim-grajdanam-zagranitsey--oliy-majlis--32537259.html

Как Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий Мажлис

Как Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий Мажлис

Что нужно делать, если столкнулись с проблемами - в нашем материале.

2023-02-27T16:28+0500

2023-02-27T16:28+0500

2023-02-27T16:33+0500

общество

узбекистан

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трудовая миграция

помощь

сенат олий мажлиса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. За прошлый год Агентство по внешней трудовой миграции, посольства и консульства республики оказали юридическую помощь 14 тыс. гражданам, находящимся за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Помогли консультациями 271 тыс. граждан, а материальную помощь оказали более 25 тыс. узбекистанцев.Кроме того, ведомства помогли гражданам взыскать с иностранных работодателей невыплаченные зарплаты и компенсации.Для полноценного оказания помощи соотечественникам за рубежом Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду тесно сотрудничает с парламентами иностранных государств, Международной организацией труда, Международной организацией по миграции.В соответствующие органы необходимо обращаться в следующих случаях:Если вы стали свидетелем вышеперечисленных ситуаций, то стоит подать жалобу через горячую линию по телефонам 1176 и 1092, сайт dmi.mehnat.uz или телеграм-каналы @mehnathuquq_bot и https://t.me/migratsiyaagentligi. Читайте также:В Узбекистане усилят борьбу с туберкулезомВ Узбекистане обсуждают Кодекс охраны здоровья

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