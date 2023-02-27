https://uz.sputniknews.ru/20230227/kak-uzbekistan-pomogaet-svoim-grajdanam-zagranitsey--oliy-majlis--32537259.html
Как Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий Мажлис
Как Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий Мажлис
Что нужно делать, если столкнулись с проблемами - в нашем материале.
2023-02-27T16:28+0500
2023-02-27T16:28+0500
2023-02-27T16:33+0500
общество
узбекистан
граждане
трудовая миграция
помощь
сенат олий мажлиса узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. За прошлый год Агентство по внешней трудовой миграции, посольства и консульства республики оказали юридическую помощь 14 тыс. гражданам, находящимся за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Помогли консультациями 271 тыс. граждан, а материальную помощь оказали более 25 тыс. узбекистанцев.Кроме того, ведомства помогли гражданам взыскать с иностранных работодателей невыплаченные зарплаты и компенсации.Для полноценного оказания помощи соотечественникам за рубежом Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду тесно сотрудничает с парламентами иностранных государств, Международной организацией труда, Международной организацией по миграции.В соответствующие органы необходимо обращаться в следующих случаях:Если вы стали свидетелем вышеперечисленных ситуаций, то стоит подать жалобу через горячую линию по телефонам 1176 и 1092, сайт dmi.mehnat.uz или телеграм-каналы @mehnathuquq_bot и https://t.me/migratsiyaagentligi. Читайте также:В Узбекистане усилят борьбу с туберкулезомВ Узбекистане обсуждают Кодекс охраны здоровья
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как узбекистан помогает своим гражданам заграницей что делать если не выплачивают не платят зарплату плохие условия труда служба миграции узбекистана куда подать жалобу куда жаловаться миграция мигранты работа в россии новости новость олий мажлис
как узбекистан помогает своим гражданам заграницей что делать если не выплачивают не платят зарплату плохие условия труда служба миграции узбекистана куда подать жалобу куда жаловаться миграция мигранты работа в россии новости новость олий мажлис
Как Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий Мажлис
16:28 27.02.2023 (обновлено: 16:33 27.02.2023)
В парламенте страны рассказали, что нужно делать, если столкнулись с проблемами во время трудовой миграции.
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik.
За прошлый год Агентство по внешней трудовой миграции, посольства и консульства республики оказали юридическую помощь 14 тыс. гражданам, находящимся за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба
Сената Олий Мажлиса.
Помогли консультациями 271 тыс. граждан, а материальную помощь оказали более 25 тыс. узбекистанцев.
Кроме того, ведомства помогли гражданам взыскать с иностранных работодателей невыплаченные зарплаты и компенсации.
Для полноценного оказания помощи соотечественникам за рубежом Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду тесно сотрудничает с парламентами иностранных государств, Международной организацией труда, Международной организацией по миграции.
В соответствующие органы необходимо обращаться в следующих случаях:
склонение к принудительному труду;
отсутствие достойных условий труда и отдыха;
несвоевременная выплата заработной платы.
Если вы стали свидетелем вышеперечисленных ситуаций, то стоит подать жалобу через горячую линию по телефонам 1176 и 1092, сайт dmi.mehnat.uz или телеграм-каналы @mehnathuquq_bot и https://t.me/migratsiyaagentligi.