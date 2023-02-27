https://uz.sputniknews.ru/20230227/kak-vospolnit-nedostatok-vitamina-s--vrach--32522823.html
Как восполнить недостаток витамина С – врач
Как восполнить недостаток витамина С – врач
Эксперт рассказала, как поднять уровень витамина С.
2023-02-27T07:03+0500
2023-02-27T07:03+0500
2023-02-27T07:03+0500
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В зимний период, чтобы восполнить недостаток витамина С нужно добавить в рацион, определенный ряд продуктов, считает врач терапевт Татьяна Романенко.Например, овощи, цитрусовые, зелень и любимая многими квашенная капуста богаты этим витамином.При этом аскорбиновую кислоту в виде аптечных препаратов лучше принимать по назначению врача.Читайте также:Какие продукты помогут справиться с хандрой – экспертКак укрепить иммунитет: витамин D и другие действенные методы
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как восполнить недостаток витамина с как поднять уровень витамина с недостаток витаминов авитаминоз как бороться как избавиться как поднять иммунитет советы врачей здоровье
как восполнить недостаток витамина с как поднять уровень витамина с недостаток витаминов авитаминоз как бороться как избавиться как поднять иммунитет советы врачей здоровье
Как восполнить недостаток витамина С – врач
Эксперт рассказала, как поднять уровень витамина С в организме без вреда для здоровья.
В зимний период, чтобы восполнить недостаток витамина С нужно добавить в рацион, определенный ряд продуктов, считает врач терапевт Татьяна Романенко.
Например, овощи, цитрусовые, зелень и любимая многими квашенная капуста богаты этим витамином.
При этом аскорбиновую кислоту в виде аптечных препаратов лучше принимать по назначению врача.
"Витамин С может повлиять на свертывающую систему крови, спровоцировать обострение болезней ЖКТ, камнеобразование — нарушить кислотно-щелочное равновесие со стороны мочевыделительной системы и привести к образованию камней",— объяснила эксперт.