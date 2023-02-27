https://uz.sputniknews.ru/20230227/medvedev-mir-bez-rossii-nam-ne-nujen--32531791.html

Медведев: мир без России нам не нужен

Медведев: мир без России нам не нужен

Медведев исключил возможность существования мира без России.

2023-02-27T13:03+0500

2023-02-27T13:03+0500

2023-02-27T13:03+0500

специальная военная операция россии в донбассе

дмитрий медведев

россия

мир

внешняя политика

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Вопрос существования России будут решать не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования человеческой цивилизации, заявил зампред Совбеза Росии Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.Он отметил, что у западных стран есть опасные иллюзии о возможности "похоронить" Россию как СССР. При этом история показала, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше".Кроме того, Медведев упомянул о причине начала специальной военной операции – безумная истерия Запада и желание растерзать Россию.По словам политика, западные страны продолжают поставлять оружие неофашистскому киевскому режиму, что блокирует любую возможность начала переговоров.Также он напомнил, что страны Запада и их союзники составляют только 15% численности населения планеты.Читайте также:Британия рвется в бой против РоссииВо Франции прошли протесты против поставок оружия Украине

россия

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