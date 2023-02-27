https://uz.sputniknews.ru/20230227/medvedev-mir-bez-rossii-nam-ne-nujen--32531791.html
Медведев: мир без России нам не нужен
Медведев: мир без России нам не нужен
Медведев исключил возможность существования мира без России.
2023-02-27T13:03+0500
2023-02-27T13:03+0500
2023-02-27T13:03+0500
специальная военная операция россии в донбассе
дмитрий медведев
россия
мир
внешняя политика
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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Вопрос существования России будут решать не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования человеческой цивилизации, заявил зампред Совбеза Росии Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.Он отметил, что у западных стран есть опасные иллюзии о возможности "похоронить" Россию как СССР. При этом история показала, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше".Кроме того, Медведев упомянул о причине начала специальной военной операции – безумная истерия Запада и желание растерзать Россию.По словам политика, западные страны продолжают поставлять оружие неофашистскому киевскому режиму, что блокирует любую возможность начала переговоров.Также он напомнил, что страны Запада и их союзники составляют только 15% численности населения планеты.Читайте также:Британия рвется в бой против РоссииВо Франции прошли протесты против поставок оружия Украине
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дмитрий медведев мир россия москва украинский кризис украина киев киевский режим запад европа ес вашингтон брюссель поставки оружия вооружений политика новости новость
дмитрий медведев мир россия москва украинский кризис украина киев киевский режим запад европа ес вашингтон брюссель поставки оружия вооружений политика новости новость
Медведев: мир без России нам не нужен
Дмитрий Медведев исключил возможность существования мира без России.
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik.
Вопрос существования России будут решать не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования человеческой цивилизации, заявил зампред Совбеза Росии Дмитрий Медведев. Об этом сообщает РИА Новости.
"И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", - подчеркнул политик в статье для "Известий".
Он отметил, что у западных стран есть опасные иллюзии о возможности "похоронить" Россию как СССР. При этом история показала, что "любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше".
Кроме того, Медведев упомянул о причине начала специальной военной операции – безумная истерия Запада и желание растерзать Россию.
По словам политика, западные страны продолжают поставлять оружие неофашистскому киевскому режиму, что блокирует любую возможность начала переговоров.
Также он напомнил, что страны Запада и их союзники составляют только 15% численности населения планеты.
"Нас гораздо больше, и мы много сильнее. Спокойная мощь нашей большой страны и авторитет ее партнеров — залог сохранения будущего для всего нашего Мира", - заключил Медведев.