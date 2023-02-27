https://uz.sputniknews.ru/20230227/v-kyrgyzstane-xotyat-postroit-aes--eksperty-o-vygode-i-bezopasnosti-32538964.html

В Кыргызстане хотят построить АЭС — эксперты о выгоде и безопасности

В Кыргызстане хотят построить АЭС — эксперты о выгоде и безопасности

Почему атомная станция лучше, чем ГЭС, зачем Казахстан ведет переговоры с Россией, когда Узбекистан построит АЭС и как относятся к атомной энергетике в Кыргызстане... — эти и другие вопросы Sputnik задал экспертам.

2023-02-27T18:25+0500

2023-02-27T18:25+0500

2023-02-27T18:30+0500

колумнисты

узбекистан

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аэс

мнение эксперта

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В январе прошлого года Кыргызстан и Россия договорились построить атомную станцию малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н. Минэнерго КР и "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве.Sputnik Кыргызстан побеседовал с экспертами стран Центральной Азии, которые рассказали об уровне безопасности современных АЭС и перспективах развития атомной энергетики в регионе.ОфициальноЗаместитель министра энергетики Сабырбек Султанбеков в январе этого года заявил, что в Кыргызстане необходимо построить более мощную атомную электростанцию, чем предполагалось. По его словам, из-за проблем с генерацией в Узбекистане и Казахстане там планируют развивать атомную энергетику.Ситуация в Центральной АзииВ Казахстане также планируют построить новые атомные станции, но практических шагов пока нет. Напомним, что в Актау с 1973 года работал Мангистауский атомный энергокомбинат на быстрых нейтронах. В 1998-м реактор был остановлен, а в 2010-м безопасно закрыт.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в 2021 году поставил перед правительством задачу всесторонне изучить возможность создания в республике атомной энергетики и заявил о необходимости строительства собственной АЭС.В Кыргызстане в рамках поиска выхода из энергокризиса пока только идет дискуссия на тему появления атомной энергетики.Из всех стран Центральноазиатского региона на сегодня только в Узбекистане близко подошли к реализации строительства АЭС на юго-востоке страны. Республика подписала соглашение с Россией о строительстве двух энергоблоков ВВЭР-1200 еще в 2017-м. Через два года в Джизаке была выбрана площадка и начался сбор данных о сейсмологических, гидрологических, метеорологических и экологических параметрах.Зачем нужно строить АЭС?Во всех перечисленных странах строительство АЭС представляется как выход из энергокризиса. Власти говорят об энергодефиците, и выработка энергии на атомной станции, которая не зависит от количества угля, газа или воды, поможет наладить бесперебойную работу энергосистем республик и дать возможности роста промышленности и экономики.Мнение КыргызстанаЭкономист Кубат Рахимов отметил, что странам Центральноазиатского региона в будущем придется учитывать рост энергопотребления и значимости водных ресурсов на фоне стремительно прибавляющегося населения.По его словам, эта проблематика усиливает тенденцию реализации атомных проектов в ЦА. Так, Узбекистан строит свою станцию с "Росатомом", планы аналогичного строительства есть и у Казахстана, и у Кыргызстана.Позиция УзбекистанаДиректор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев отметил, что строительство АЭС — это не прихоть какой-то группы людей.Если сейчас в РУз вырабатывается и потребляется больше 70 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, то уже через 15 лет потребность вырастет как минимум до 110 миллиардов и их где-то нужно добывать, отметил эксперт."К слову, почти 85 процентов электроэнергии в Узбекистане добывается с помощью ТЭЦ, где сжигается природный газ, — рассказал он. — Но здесь тоже проблемы — запасы газа не безграничны и уже начинают снижаться. Если в 1991 году добывалось 60 с лишним миллиардов кубических метров природного газа, то в 2021-м мы добыли всего 52-53 миллиарда, то есть на 10 миллиардов меньше. На природный газ надеяться не приходится — это объективная реальность, а строить крупные ГЭС в Узбекистане нет возможности".Эргашев подчеркнул, что единственным выходом для Узбекистана является развитие альтернативной и "зеленой" энергетики, к которой, кстати, официально относится и атомная.Несомненно, отмечает он, альтернативную энергетику нужно развивать, так как было бы глупо не использовать то, что "бесплатно дает природа", но она должна быть дополнена атомной генерацией, которая постоянно вырабатывает электричество и не зависит от внешних факторов.По его словам, ровно такая же энергодефицитная ситуация у Казахстана, где основная генерация отличается только лишь тем, что ТЭЦ работают на угле, а не на газе."Сжигание угля, несомненно, негативно воздействует на состояние окружающей среды, но для того, чтобы снизить этот фактор, им тоже нужны какие-то новые источники, — пояснил Бахтиёр Эргашев. — И тут Казахстан, как и Узбекистан, решил развивать ядерную энергетику. Интересно, что и Кыргызстан, несмотря на огромный потенциал в гидроэнергетике, тоже хочет строить малые атомные станции. То есть у каждой страны есть свои особенности в генерации, но всех объединяет дефицит электроэнергии, поэтому у атомной энергетики огромные перспективы в Центральной Азии".Он подчеркнул, что и у Кыргызстана, и у Таджикистана огромные неиспользуемые мощности в гидроэнергетике.По его мнению, тот факт, что Таджикистан вошел в Центральноазиатское энергетическое кольцо, говорит о многом.Что думают в КазахстанеГенеральный директор акционерного общества "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин отметил, что в эпоху энергетического кризиса все больше стран задумываются о своем энергетическом будущем."В таких условиях нам нужны надежные и стабильные источники электричества. Да, у нас много угля и вроде бы нет смысла отказываться от ТЭЦ, но Казахстан подписал Парижское соглашение и много других документов, включая Конвенцию ООН по изменению климата, по которым к 2060 году нужно достичь углеродной нейтральности. Также соглашения обязывают переходить на возобновляемые и атомные источники энергии. Пока мы рассматриваем строительство одной станции с двумя блоками по 1 200-1 400 мегаватт, хотя в Минэнерго уже говорят о возможном строительстве второй станции. То есть нам нужна программа развития атомного энергетического сектора, которая будет гармонизирована с общей программой развития электроэнергетики страны. Это все надо считать, прикидывать", — сказал Жантикин.По его словам, перспективы развития атомной энергетики в Казахстане и Центральной Азии очень хорошие.Главный редактор журнала "Геоэнергетика.Инфо", эксперт по энергетике Борис Марцинкевич подтвердил мнение заместителя министра энергетики КР о необходимости выработки электроэнергии, не зависящей от природных условий. По его словам, развитие любого государства всегда упирается в энергоресурсы."Для индустриализации необходим большой запас энергии. У Кыргызстана огромный потенциал в выработке электрической энергии посредством ГЭС, в частности малых. И тут есть подвижки в виде соглашения между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном о строительстве Камбар-Атинской ГЭС. Но нужно помнить, что вода — это очень ценный, но конечный ресурс, особенно если учитывать периоды маловодья, в один из которых страны ЦА вступили в 2018 году. Именно поэтому перед любой страной региона стоит вопрос поиска альтернативных источников энергии. Конечно, тут можно использовать гелио- или ветростанции, но они тоже капризные и дорогие. Единственный выход — атомные станции, которые не зависят от погодно-климатических условий", — считает Марцинкевич.Он подчеркнул, что соглашение между "Росатомом" и Кыргызстаном, а также строительство атомной станции в Узбекистане говорят о том, что власти этих стран ведут стратегически верную политику, направленную на повышение энергетического потенциала.Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Станислав Притчин, выступая на круглом столе "Энергокризис в Центральной Азии и как из него выйти" в пресс-центре Sputnik Кыргызстан отметил, что атомные станции помогут Центральной Азии выйти из энергокризиса.По его словам, запасы урана и существующие мощности по его переработке в Казахстане и Узбекистане вкупе с возможностями российского "Росатома" создают предпосылки для формирования схожего формата взаимодействия в атомной энергетике. И этот опыт можно использовать и для Кыргызстана.О страхах перед "атомом"Определенный страх перед "атомом" есть во всех странах региона. Так, в Кыргызстане в 2019 году был принят Закон "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых, ториевых месторождений в КР". Запрет на разработку и добычу урана был принят после возмущения гражданских активистов и общественности по поводу работ на урановом месторождении Кызыл-Омпол (Иссык-Кульская область).В Казахстане у определенной части населения также негативное отношение к атомной теме — в стране в советское время долго работал ядерный полигон в Семипалатинске, где испытывали атомные бомбы. Он полностью закрыт с августа 1991 года.В Узбекистане нет мощных противников строительства АЭС и население поддерживает курс властей на развитие атомной энергетики. Но при этом когда Ташкент только заявил о намерении построить атомную станцию, в соседнем Казахстане против выступали местные экологи. Власти РУз постоянно заявляют, что строительство будет вестись с соблюдением всех требований безопасности и под наблюдением МАГАТЭ.БезопасностьГенеральный директор акционерного общества "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин подчеркнул, что вопрос безопасности очень важен и без поддержки населения сектор атомной энергетики развиваться не может.По его словам, Казахстан рассматривает только проекты АЭС поколения 3 или 3+, которые отличаются повышенным уровнем безопасности.Он отметил, что сегодня есть четыре возможных кандидата для строительства АЭС в Казахстане."Это российский "Росатом", французская компания "EDF", корейская "KHNP" и китайская "CNNC". Все четыре проекта соответствуют уровню безопасности 3 и 3+. Но мало построить атомную станцию — ее еще надо обслуживать и работать на ней. А для работы с таким сложным объектом, как АЭС, должны быть хорошие кадры. Для этого в Алматы открыли филиал российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (Московский инженерно-физический институт). Кроме того, в прошлом году был подписан меморандум с французским образовательным консорциумом по подготовке кадров. При этом у нас еще есть специалисты и опыт эксплуатации атомной электростанции. Напомню, что в городе Актау работала АЭС на быстрых нейтронах, в то время это была самая передовая технология. Поэтому думаю, что вопрос с кадрами можно решить, тем более что у соседей в Узбекистане также действует филиал МИФИ", — считает эксперт.Директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев отметил, что вопросы безопасности АЭС всегда стояли ребром.Так, отметил он, после чернобыльской катастрофы были внесены очень серьезные изменения в систему безопасности всех работающих и планируемых к строительству АЭС. А катастрофа 2011 года на Фукусиме привела к тому, что МАГАТЭ разработало так называемые постфукусимские требования к безопасности — опять же после тщательного изучения причин, которые привели к катастрофе.Вместо эпилогаУчитывая мировой экономический и энергетический кризис, можно сказать, что шансов на стабильное развитие у стран с дефицитом энергии практически нет. Именно поэтому государства Центральной Азии пытаются найти выход из ситуации — объединяют энергосистемы, совместно строят ГЭС и хотят развивать атомную энергетику. То есть вывод определенно положительный — страны не только обсуждают на уровне экспертов, но и уже приступают к реализации проектов. Выгода увеличивается еще и тем, что у всех трех стран есть запасы ядерного топлива и возможность их добычи, что несомненно удешевляет конечную стоимость энергии. Что касается вопроса безопасности, можно сказать о некоем недоверии у населения, которое, очевидно, пройдет после запуска атомной генерации и появления возможности потреблять электричество намного комфортнее.

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