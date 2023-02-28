https://uz.sputniknews.ru/20230228/rossiya-uzbekistan-vistavka-stroykompanii-tashkent-32563616.html
Тренды и технологии: что показали российские компании на строительной выставке – видео
Тренды и технологии: что показали российские компании на строительной выставке – видео
В этом году в выставке участвует рекордное число компаний.
2023-02-28T19:26+0500
2023-02-28T19:26+0500
2023-02-28T19:26+0500
экономика
узбекистан
ташкент
россия
строительство
выставка
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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Более 70 компаний из России принимают участие в международной строительной выставке UzBuild-2023, которая открылась во вторник в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik.По словам организаторов выставки, в этом году зарегистрировали рекордное число участников - 350 компаний из 22 стран.Помимо национальной экспозиции Made in Russia под эгидой Российского экспортного центра (РЭЦ), свои стенды представили регионы России – Татарстан, Башкирия, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области.При этом торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев отметил, что трагические события в Турции и Сирии изменят требования к строительным нормам и правилам в Узбекистане.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:Блины, песни, танцы: как в Узбекистане отметили Масленицу – видеоВ России сократят срок краткосрочного пребывания для мигрантов
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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видео строительная выставка в ташкенте uzbuild 2023 российские компании на выставке какие что показывают как прошла выставка до какого продлится сотрудничество россии и узбекистана злыгостев буханов новости экономики новость узбекистан куда сходить в ташкенте события в ташкенте
видео строительная выставка в ташкенте uzbuild 2023 российские компании на выставке какие что показывают как прошла выставка до какого продлится сотрудничество россии и узбекистана злыгостев буханов новости экономики новость узбекистан куда сходить в ташкенте события в ташкенте
Тренды и технологии: что показали российские компании на строительной выставке – видео
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В этом году для участия в выставке зарегистрировали рекордное число участников.
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Более 70 компаний из России принимают участие в международной строительной выставке UzBuild-2023, которая открылась во вторник в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik.
По словам организаторов выставки, в этом году зарегистрировали рекордное число участников - 350 компаний из 22 стран.
Помимо национальной экспозиции Made in Russia под эгидой Российского экспортного центра (РЭЦ), свои стенды представили регионы России – Татарстан, Башкирия, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области.
"Строительная сфера в Узбекистане занимает большую роль в формировании экспортного потенциала российских компаний. Мы видим, что востребованность российских технологий на узбекском рынке очень высока", – рассказал глава представительства РЭЦ в Узбекистане Павел Буханов.
При этом торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев отметил, что трагические события в Турции и Сирии изменят требования к строительным нормам и правилам в Узбекистане.
"События в Турции и Сирии внесут изменения к требованиям и регламентам строительства. Наши компании следят за новыми трендами и готовы соответствующим образом подстраиваться под эти новые тенденции", – сказал он.
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