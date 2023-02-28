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Тренды и технологии: что показали российские компании на строительной выставке – видео

Тренды и технологии: что показали российские компании на строительной выставке – видео

В этом году в выставке участвует рекордное число компаний.

2023-02-28T19:26+0500

2023-02-28T19:26+0500

2023-02-28T19:26+0500

экономика

узбекистан

ташкент

россия

строительство

выставка

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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. Более 70 компаний из России принимают участие в международной строительной выставке UzBuild-2023, которая открылась во вторник в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik.По словам организаторов выставки, в этом году зарегистрировали рекордное число участников - 350 компаний из 22 стран.Помимо национальной экспозиции Made in Russia под эгидой Российского экспортного центра (РЭЦ), свои стенды представили регионы России – Татарстан, Башкирия, Волгоградская, Оренбургская, Ростовская области.При этом торгпред России в Узбекистане Константин Злыгостев отметил, что трагические события в Турции и Сирии изменят требования к строительным нормам и правилам в Узбекистане.Еще больше интересных видео смотрите у нас в Telegram.Читайте также:Блины, песни, танцы: как в Узбекистане отметили Масленицу – видеоВ России сократят срок краткосрочного пребывания для мигрантов

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Рамиз Бахтияров https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg

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