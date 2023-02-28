https://uz.sputniknews.ru/20230228/v-rossii-sokratyat-srok-kratkosrochnogo-prebyvaniya-dlya-migrantov--32558890.html

В России сократят срок краткосрочного пребывания для мигрантов

В России сократят срок краткосрочного пребывания для мигрантов

Нововведение не коснется студентов и трудовых мигрантов.

2023-02-28T17:10+0500

2023-02-28T17:10+0500

2023-02-28T17:10+0500

россия

мигрант

новый закон

узбекистанцы в россии

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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. В России могут сократить время краткосрочного пребывания для мигрантов до 90 суток в течение одного календарного года. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на МВД.Новый законопроект не повлияет на пребывание иностранных студентов и трудовых мигрантов. Длительность их нахождения будет зависеть от причин, по которым им дали право на долгосрочное пребывание в стране.Ранее в России предложили ввести электронные удостоверения для мигрантов.Читайте также:Как Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий МажлисОргнабор строителей из Узбекистана еще идет – Агентство по внешней миграции

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