https://uz.sputniknews.ru/20230228/v-rossii-sokratyat-srok-kratkosrochnogo-prebyvaniya-dlya-migrantov--32558890.html
В России сократят срок краткосрочного пребывания для мигрантов
В России сократят срок краткосрочного пребывания для мигрантов
Нововведение не коснется студентов и трудовых мигрантов.
2023-02-28T17:10+0500
2023-02-28T17:10+0500
2023-02-28T17:10+0500
россия
мигрант
новый закон
узбекистанцы в россии
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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. В России могут сократить время краткосрочного пребывания для мигрантов до 90 суток в течение одного календарного года. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на МВД.Новый законопроект не повлияет на пребывание иностранных студентов и трудовых мигрантов. Длительность их нахождения будет зависеть от причин, по которым им дали право на долгосрочное пребывание в стране.Ранее в России предложили ввести электронные удостоверения для мигрантов.Читайте также:Как Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий МажлисОргнабор строителей из Узбекистана еще идет – Агентство по внешней миграции
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в россии сократят срок краткосрочного пребывания для мигрантов сколько можно быть в россии мигранту срок миграция в россию россия мигрант законы новый закон мвд россии новости новость
в россии сократят срок краткосрочного пребывания для мигрантов сколько можно быть в россии мигранту срок миграция в россию россия мигрант законы новый закон мвд россии новости новость
В России сократят срок краткосрочного пребывания для мигрантов
Нововведение не коснется иностранных студентов и трудовых мигрантов. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik.
В России могут сократить время краткосрочного пребывания для мигрантов до 90 суток в течение одного календарного года. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан
со ссылкой на МВД.
Новый законопроект не повлияет на пребывание иностранных студентов и трудовых мигрантов. Длительность их нахождения будет зависеть от причин, по которым им дали право на долгосрочное пребывание в стране.
Ранее в России предложили
ввести электронные удостоверения для мигрантов.