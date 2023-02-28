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Узбекистан и Россия увеличат торговый оборот до $10 млрд
Узбекистан и Россия увеличат торговый оборот до $10 млрд
Злыгостев рассказал о задаче двух стран увеличить товарооборот.
2023-02-28T13:09+0500
2023-02-28T13:09+0500
2023-02-28T13:56+0500
экономика
ташкент
москва
узбекистан
россия
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистан и Россия в этом году доведут товарооборот до $10 млрд. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Торгпред принял участие в открытии стенда Made in Russia в международной строительной выставке, начавшейся в Ташкенте.Читайте также:Текстильщики из Узбекистана принимают участие в ярмарке в МосквеЮные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
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ташкент и москва увеличат торговый оборот до $10 млрд узбекистан россия экономика сотрудничество торговый оборот торговля взаимная торговое представительство россии в узбекистане торгпред злыгостев новости новость
ташкент и москва увеличат торговый оборот до $10 млрд узбекистан россия экономика сотрудничество торговый оборот торговля взаимная торговое представительство россии в узбекистане торгпред злыгостев новости новость
Узбекистан и Россия увеличат торговый оборот до $10 млрд
13:09 28.02.2023 (обновлено: 13:56 28.02.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Торгпред России рассказал о задаче двух стран увеличить товарооборот.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистан и Россия в этом году доведут товарооборот до $10 млрд. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.
"Промышленная кооперация - это залог роста нашего товарооборота. По итогам 2022 года он достиг отметки в $9,3 млрд. Лидерами двух стран поставлена задача достичь отметки в $10 млрд. Я уверен, она покорится нам уже в этом году", - уточнил Злыгостев.
Торгпред принял участие в открытии стенда Made in Russia в международной строительной выставке, начавшейся в Ташкенте.