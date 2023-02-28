https://uz.sputniknews.ru/20230228/tashkent-i-moskva-uvelichat-torgovyy-oborot-do-10-mlrd-32551671.html

Узбекистан и Россия увеличат торговый оборот до $10 млрд

Узбекистан и Россия увеличат торговый оборот до $10 млрд

Злыгостев рассказал о задаче двух стран увеличить товарооборот.

2023-02-28T13:09+0500

2023-02-28T13:09+0500

2023-02-28T13:56+0500

экономика

ташкент

москва

узбекистан

россия

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Узбекистан и Россия в этом году доведут товарооборот до $10 млрд. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал торговый представитель России в Узбекистане Константин Злыгостев.Торгпред принял участие в открытии стенда Made in Russia в международной строительной выставке, начавшейся в Ташкенте.Читайте также:Текстильщики из Узбекистана принимают участие в ярмарке в МосквеЮные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"

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