https://uz.sputniknews.ru/20230301/besslavnyy-konets-baxmutskoy-fortetsii-blizok--32590747.html

Бесславный конец "бахмутской фортеции" близок

Бесславный конец "бахмутской фортеции" близок

ВСУ находятся в оперативном окружении и огневом мешке

2023-03-01T20:49+0500

2023-03-01T20:49+0500

2023-03-01T20:49+0500

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Российские силы штурмуют город с разных направлений. "Бахмутская фортеция" ВСУ закономерно превращается в Атемовский котел. Близится полное освобождение Донбасса. Стратегия США и НАТО на украинском ТВД терпит унизительное поражение, видимое даже из космоса. На пороге весны штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" освободили от ВСУ пригороды Артемовска – Парасковиевку, Берховку, Ягодное, Дубово-Васильевку, Ступки. Подрыв украинскими диверсантами артемовской дамбы не остановил российское наступление. Командование ВСУ заявляет о "тяжелой ситуации в Бахмуте" и "безостановочных штурмовых действиях". Российские силы активно применяют артиллерию, танки, РСЗО и авиацию, а украинским подразделениям остро не хватает вооружения и боеприпасов.Запад в тревоге – киевский режим не оправдывает надежд на поле боя. ВСУ готовятся "стратегически отступить" из "Бахмутской фортеции", в которой с августа 2022 года уничтожены десятки тысяч украинских военнослужащих. Ежедневно киевский режим теряет здесь около 500 солдат и офицеров.На Украине называют смертниками всех бойцов, которые попадают в Бахмут/Артемовск, поскольку там 95-процентная вероятность гибели или ранения в течение двух недель. Ранее немецкая разведки подтвердила огромные потери ВСУ, а морпех США Трой Оффенбекер отмерил украинскому солдату на передовой всего четыре часа жизни.Сегодня под Артемовском разбита "элитная" 24-я отдельная механизированная бригада "имени короля Даниила и Бориса Джонсона", которая базируется во Львовский области (знамя брошено на поле боя – бригада подлежит расформированию). Президент Владимир Зеленский в начале февраля самонадеянно заявил, что не сдаст Бахмут (Артемовск). Однако мобилизационные резервы ВСУ не беспредельны, а могущество Вооруженных сил РФ и развитие российской истории от американских марионеток не зависят.Разрушен миф о невероятном военно-экономическом потенциале НАТО. Все тридцать стран-союзников и примкнувшие к ним два десятка "нештатных" американских лимитрофов своим оружейным "донорством" (на сотни миллиардов долларов и евро) за год не смогли существенно повлиять на огневое, тактическое и стратегическое доминирование группировки российских войск на украинском ТВД.Известно, что на стороне ВСУ действуют несколько тысяч наемников из 60 стран, преимущественно из Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании. За год около трех тысяч иностранных "добровольцев" уничтожены, и столько же вернулись домой.Американцы не справились с русским вопросомАфганистан покажется им раемКольцо окружения вокруг Артемовска сжимается. Положение гарнизона "бахмутской фортеции" даже в Киеве считают критическим. Главком ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому, что после взятия российскими войсками Богдановки и Хромово оперативное окружение превратится в котел. Поражение неминуемо. В ДНР сообщили о стягивании Украиной западного вооружения в Часов Яр для создания там нового оборонительного рубежа.Одновременно российские силы наносят мощные артиллерийские удары по объектам ВСУ в Краматорске, Славянске и Угледаре. Войска РФ прорвали линию обороны противника севернее Авдеевки и вышли к Красногоровке. Это направление позволяет зайти в тыл ВСУ в Авдеевском укрепрайоне – с северо-запада.Российские силы взламывают оборону ВСУ безупречной тактикой штурмовых подразделений, которые (по данным западных аналитиков) имеют в своем составе до шести танков Т-72, до 12 боевых машин пехоты, переносные ПТРК, минометы, гранатометы и буксируемую артиллерию. На этом фоне подготовка украинских войск к весеннему контрнаступлению на Запорожском направлении выглядит безрассудством, однако американские хозяева киевских марионеток требуют геополитических дивидендов и массовых жертв.Помогут ли Западу и ВСУ мифологические "Леопарды"? Глава ДНР Ян Гагин вчера заявил о переброске под Артемовск четырех танков Leopard 2A4, ранее переданных Польшей. И уже появилась информация о захвате одного из этих ОБТ вместе с экипажем польских наемников.После одобрения Германией поставок "Леопардов" (разрешения на реэкспорт Украине) оказалось, что танков в Европе недостаточно, они слишком старые и небоеспособные. Пентагон одновременно заявляет: "Мир решительно поддерживает Украину" и "Украине надо самой платить за поставляемые ей вооружения". Последнее объективно невозможно. Некоторая неразбериха наблюдается и с бескорыстными поставками британских танков Challenger 2. Действительно, стоит ли инвестировать средства в безнадежное дело?Британская газета Daily Mail сообщила о приближении Владимира Путина к "крупной военной победе", поскольку ситуация "чрезвычайно напряженная", и "Россия усиливает наступление на Бахмут, вынуждая сдаться".На Западе осознали суровую неизбежность продолжения российской СВО до безусловного достижения ключевых целей Москвы. В частности, такой прогноз дала итальянская разведка в ежегодном отчете национальному парламенту.Даже в США начинают понимать, что боевые действия с участием России – это "не сафари в Афганистане или Ираке". Газета Washington Times признала: "Стратегия Вашингтона по Украине не работает". Конфликт показал неспособность США создавать широкие коалиции из стран в разных регионах, и пошатнул привычный баланс сил среди американских союзников в Европе – от Германии и Франции акцент сместился к Польше и странам Балтии. С другой стороны, Россия сумела развить свои международные связи.Журнал The American Conservative сообщил, что Украина снова стала Афганистаном, НАТО выйдет нее разбитой, и задался вопросом: "Если на карту поставлено будущее Европы, почему наибольшая озабоченность выражается в Вашингтоне, а не в Берлине, Брюсселе, Париже?". История подсказывает, что США "проиграют на Украине по разным причинам".Генсек НАТО Йенс Столтенберг вчера заявил, что расширение военной помощи Украине угрожает странам Запада эскалацией, но победа России – несет еще большие риски. Куда ни кинь – всюду клин. Просто удивительно, как это без натовской "заботы" украинцы сумели мирно и счастливо прожить более 70 лет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Читайте также:США планируют интервенцию против России — и СолнцаРешающая битва за Россию назначена на весну

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