Решающая битва за Россию назначена на весну

Этой весной Украина попробует напасть на Крым.

На эту весну назначено "большое контрнаступление ВСУ", и, как полагают практически все, — в направлении Крыма, пишет колумнист РИА Новости. Это решение не столько даже Зеленского, это однозначная ставка США и НАТО в текущем конфликте. Еще месяц назад об этом говорили полунамеками, а теперь говорят прямо, поскольку скрывать подготовку к наступлению просто глупо: танки, к примеру, для других целей и не нужны, а в этом сезоне Киев поддерживают преимущественно танками.Цель контрнаступления — нанести ВС России локальное военное поражение и доказать тем самым скептикам, что многомиллиардная поддержка Киева приносит результаты. Если по ходу дела Украине удастся оккупировать Крым, на Западе возражать не будут — и об этом тоже заявляется открыто.В общем, это не клоунада, это гораздо хуже. Это прямая и непосредственная угроза безопасности и территориальной целостности России с применением современного оружия НАТО. Уже поэтому шутки кончились.Меру и практику ответа определит российское командование. Но уже сейчас необходимо исходить из того, что мирный диалог с Киевом и его союзниками невозможен, а сама идея такого диалога инфантильна (при всем уважении к китайским миротворческим инициативам, отвергнутым и Киевом, и Западом). Пока ставка на нападение на территорию России не сыграет, эти люди не успокоятся, на них не подействуют ни угрозы, ни увещевания. У них на эту ставку теперь все надежды, как у погрязшего в долгах лудомана.Однако ответственная политика тем и отличается от казино, что всем сопричастным необходимо давать себе честный ответ на вопрос "а что, если нет?". Что делать, если эта игра будет Украиной проиграна, если украинскую армию отбросят, а Киев утратит контроль над очередными территориями?Там у них, на Западе, кажется, все-таки казино. Потому что первый более-менее внятный ответ миллионы вопрошающих "а что, если нет" получили только на днях. Целый год до этого твердились тезисы типа "будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", пусть даже они казались завиральными не только лишь скептикам (англосаксы попроще тоже в курсе — never say never, никогда не говори "никогда").Показательно, что такой ответ дал не власть предержащий и даже не политик, а таблоид Bild, самая читаемая газета Германии. Ссылаясь на источники во власти ФРГ и США, там пишут, что обещания о поддержке Киева "до победного конца" — блеф и показуха. В реальности Зеленскому ультимативно обозначили время до осени: если наступление ВСУ провалится, Украину будут принуждать к переговорам с Россией, используя оружейные поставки и прочую помощь как рычаг влияния.Путин предупредил об угрозе существованию русского народаBild издание "желтое", формата "канцлер и сиськи", но информированное и истинно народное. Можно ему не верить, но можно и поверить, тем более что выглядит написанное логично и здравомысляще. Одно смущает: если бы политические процессы вокруг Украины последние десять лет подчинялись логике и здравомыслию, СВО не потребовалась бы.Представляется, что основная цель публикации — успокоить растревоженную немецкую общественность, внушив, что этот ужас — не без конца. Ведь именно немецкая общественность теряет от текущего конфликта больше, чем любая другая (за исключением украинской), а политика вида "нас устроит только военное поражение России" неизбежно упирается в ее историческую травму.В реальности ничто пока (кроме Bild) не говорит в пользу того, что грядущее контрнаступление ВСУ действительно "последняя попытка". Следующий круг, новый шанс, очередной сбор вооружений по закромам НАТО угадывается уже сейчас, только акцент наверняка будет сделан на боевой авиации (мол, с самолетами-то точно получится) и еще более дальнобойных ракетах. Если для убедительности потребуется организовать жуткую провокацию а-ля Буча, провокация будет. Если в руках киевского режима окажется ядерная бомба, взорвут и ее.На Западе наверняка считают, что в силах не допустить экстремального развития событий, но мир помнит многих големов, которые пошли против своих американских создателей. Даже если брать только последние войны с участием США, это и афганские моджахеды, и сирийские исламисты, и лично Саддам Хусейн, которого Америка на первом этапе поддерживала, в том числе и в ходе захватнической войны против Ирана.В общем, в будущем возможно многое, в том числе и очень страшное. В Bild подозрительно недооценивают и силу инерции (выход на переговоры означает для Зеленского то, что десятки тысяч жизней и квадратных километров были растрачены им впустую, после такого стреляются), и значимость дальнейшего сдерживания России как приоритета западных элит. Как бы того ни хотелось миролюбивой части немцев и других европейский народов, при тактическом проигрыше в таких случаях не разыгрывают сцены вида "что ж, не получилось, ну так я пойду, пожалуй".Но в одном моменте издание зрит в корень — в том, где никому не противоречит. "Весеннее контрнаступление ВСУ" — одно из главных событий года, которое будет иметь долгосрочные последствия. Это краш-тест для амбиций России и действительно значимый раунд, проигрыш в котором может ей дорого обойтись.В случае нашего успеха не стоит быть немцами и убаюкивать себя надеждами — потом будут новые раунды. Конец им положит только принципиально другая военно-политическая реальность на прежде украинских территориях, которую будет невозможно отрицать (например, отсутствие у украинского режима выхода к морю).Но и тогда не будет "как прежде", как не наступило "как прежде" после войны в Корее или конфликта вокруг Западного Берлина. Холодная война не просто длилась дольше, чем "горячие", — она буквально состояла из них.Союзники у нас прежние, испытанные, надежные — армия и флот. Пребывая обычно в статусе обстоятельств — некоего фона большой политики, они сейчас эту большую политику вершат. Только от их сил и слабостей зависит, когда к работе по урегулированию общеевропейского кризиса смогут подключиться переговорщики, дипломаты, правоведы и все те, с кем связаны надежды на мирное разрешение конфликта.Рано или поздно дело дойдет и до них — и конкретно Украины это коснется раньше, чем системы международной безопасности. С перестройкой последней под новые обстоятельства и нужно связывать завершение глобального конфликта, а не с тем, отправят ли Зеленскому новых танков после его "похода на Крым".Бесславно-разгромный конец такого "похода" — это первоочередная цель России в 2023 году, единственно допустимый ответ на угрозы президента Украины. Такое развитие событий было нам навязано, и мы не то чтобы подчиняемся, но не можем его отменить.Затем предстоит еще долгий и трудный путь, но именно сейчас мы подошли к развилке, которая откроет новую главу в учебнике отечественной истории. Напишет ее, конечно, не Зеленский, и мы это знаем, но доказывать это теперь нужно не в блогах, не в СМИ, не в официальных комментариях, не на переговорах и вообще — не доводами из области слов.Битва за мирное разрешение конфликта уже проиграна. Битва за Россию назначена на весну.Читайте также:США планируют химическую эвтаназию УкраиныАмериканцы не справились с русским вопросом

