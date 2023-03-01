https://uz.sputniknews.ru/20230301/kompaniya-flynas-zapuskaet-pryamye-reysy-mejdu-djiddoy-i-tashkentom-32579550.html
Компания Flynas запускает прямые рейсы между Джиддой и Ташкентом
Компания Flynas запускает прямые рейсы между Джиддой и Ташкентом
Самолеты авиаперевозчика будут летать по новому маршруту четыре раза в неделю.
2023-03-01T12:13+0500
2023-03-01T12:13+0500
2023-03-01T13:27+0500
общество
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Авиакомпания Flynas запускает прямые авиарейсы из Ташкента в Джидду. Об этом сообщает пресс-служба "Uzbekistan Airports".Первый рейс по этому маршруту самолет авиаперевозчика совершит уже 27 марта.Как сообщает пресс-служба, регулярные рейсы будет совершать самолет типа Airbus A320neo четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятница и субботам.Авиакомпания Flynasиз Саудовской Аравии уже выполняет рейсы по направлению Джидда—Ташкент—Джидда с технической посадкой в Баку. По этому маршруту самолеты продолжат летать до 24 марта, после чего перейдут на новый график полетов.Читайте также: Авиакомпания Panorama Airways начинает выполнять рейсы из Сочи в Ташкент
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узбекистан ташкент джидда авиакомпания прямой рейс
узбекистан ташкент джидда авиакомпания прямой рейс
Компания Flynas запускает прямые рейсы между Джиддой и Ташкентом
12:13 01.03.2023 (обновлено: 13:27 01.03.2023)
Самолеты авиаперевозчика будут летать по новому маршруту четыре раза в неделю.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik.
Авиакомпания Flynas запускает прямые авиарейсы из Ташкента в Джидду. Об этом сообщает
пресс-служба "Uzbekistan Airports".
Первый рейс по этому маршруту самолет авиаперевозчика совершит уже 27 марта.
Как сообщает пресс-служба, регулярные рейсы будет совершать самолет типа Airbus A320neo четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятница и субботам.
Авиакомпания Flynasиз Саудовской Аравии уже выполняет рейсы по направлению Джидда—Ташкент—Джидда с технической посадкой в Баку. По этому маршруту самолеты продолжат летать до 24 марта, после чего перейдут на новый график полетов.