https://uz.sputniknews.ru/20230301/kyrgyzstantsy-vyigrali-zoloto-na-tantsevalnom-turnire-v-tashkente--32584460.html
Кыргызстанцы выиграли "золото" на танцевальном турнире в Ташкенте
Кыргызстанцы выиграли "золото" на танцевальном турнире в Ташкенте
Они заняли первое место в латиноамериканской программе.
2023-03-01T17:37+0500
2023-03-01T17:37+0500
2023-03-01T17:37+0500
спорт
кыргызстан
узбекистан
танцы
турнир
золото
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Кыргызстанцы Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова завоевали "золото" на международном турнире по спортивным бальным танцам Tashkent Оpen 2023. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Федерацию танцевального спорта.По данным ведомства, танцоры выступали в категории "Молодежь" в латиноамериканской программе.Соревнование проходило в узбекской столице с 25 по 26 февраля. В нем участвовали танцоры из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.Ранее узбекские хоккеисты разгромили соперников на играх "Дети Азии". Читайте также:Успешный старт: Чусовитина и Азимов завоевали награды на Кубке мираУзбекские боксеры завоевали 18 наград на международном турнире – подробности
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tashkent оpen 2023 в ташкенте итоги результаты танцоры кто выступал участвовал узбекистанцы кыргызстанцы кто выиграл ташкент танцы в ташкенте узбекистане соревнования турнир новости новость
tashkent оpen 2023 в ташкенте итоги результаты танцоры кто выступал участвовал узбекистанцы кыргызстанцы кто выиграл ташкент танцы в ташкенте узбекистане соревнования турнир новости новость
Кыргызстанцы выиграли "золото" на танцевальном турнире в Ташкенте
Пара заняла первое место в категории "Молодежь" латиноамериканской программы.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik.
Кыргызстанцы Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова завоевали "золото" на международном турнире по спортивным бальным танцам Tashkent Оpen 2023. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на Федерацию танцевального спорта.
По данным ведомства, танцоры выступали в категории "Молодежь" в латиноамериканской программе.
Соревнование проходило в узбекской столице с 25 по 26 февраля. В нем участвовали танцоры из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.
Ранее узбекские хоккеисты разгромили
соперников на играх "Дети Азии".