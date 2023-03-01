https://uz.sputniknews.ru/20230301/kyrgyzstantsy-vyigrali-zoloto-na-tantsevalnom-turnire-v-tashkente--32584460.html

Кыргызстанцы выиграли "золото" на танцевальном турнире в Ташкенте

Кыргызстанцы выиграли "золото" на танцевальном турнире в Ташкенте

Они заняли первое место в латиноамериканской программе.

2023-03-01T17:37+0500

2023-03-01T17:37+0500

2023-03-01T17:37+0500

спорт

кыргызстан

узбекистан

танцы

турнир

золото

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Кыргызстанцы Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова завоевали "золото" на международном турнире по спортивным бальным танцам Tashkent Оpen 2023. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Федерацию танцевального спорта.По данным ведомства, танцоры выступали в категории "Молодежь" в латиноамериканской программе.Соревнование проходило в узбекской столице с 25 по 26 февраля. В нем участвовали танцоры из Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.Ранее узбекские хоккеисты разгромили соперников на играх "Дети Азии". Читайте также:Успешный старт: Чусовитина и Азимов завоевали награды на Кубке мираУзбекские боксеры завоевали 18 наград на международном турнире – подробности

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