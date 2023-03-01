https://uz.sputniknews.ru/20230301/lukoyl-pomojet-uluchshit-kachestvo-dorog-v-tashkente-32581346.html

“Лукойл” поможет улучшить качество дорог в Ташкенте

“Лукойл” поможет улучшить качество дорог в Ташкенте

Ответственные лица администрации города Ташкента и компании “ЛЛК-Интернешнл” рассмотрели вопрос качественного ремонта дорог в столице. 01.03.2023, Sputnik Узбекистан

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общество

ташкент

дороги

лукойл

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Ташкентские власти будут сотрудничать с компанией “Лукойл” для улучшения качества столичных дорог. Об этом стороны договорились на встрече и.о. хокима Ташкента Бахтиёра Рахмонова и руководства компании “ЛЛК-Интернешнл”.Во встрече также принимали участие сотрудники УП “Автодорожный научно-исследовательский институт” и руководители организаций, ответственных за дорожное строительство и проектирование.Стороны обсудили вопрос качественного ремонта дорог в столице.Российская сторона отметила, что гарантия на выполненные работы может составлять 7-10 лет и более.Также рассказали о решениях, подходящих для климатических условий с резкими перепадами температур от 20 градусов мороза до 76 градусов тепла.Читайте также: Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев

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