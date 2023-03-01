https://uz.sputniknews.ru/20230301/lukoyl-pomojet-uluchshit-kachestvo-dorog-v-tashkente-32581346.html
“Лукойл” поможет улучшить качество дорог в Ташкенте
“Лукойл” поможет улучшить качество дорог в Ташкенте
Ответственные лица администрации города Ташкента и компании “ЛЛК-Интернешнл” рассмотрели вопрос качественного ремонта дорог в столице. 01.03.2023, Sputnik Узбекистан
2023-03-01T13:09+0500
2023-03-01T13:09+0500
2023-03-01T13:59+0500
общество
ташкент
дороги
лукойл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/01/32574105_0:72:1000:635_1920x0_80_0_0_f9006b125070bef83ec9b614cd60f217.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Ташкентские власти будут сотрудничать с компанией “Лукойл” для улучшения качества столичных дорог. Об этом стороны договорились на встрече и.о. хокима Ташкента Бахтиёра Рахмонова и руководства компании “ЛЛК-Интернешнл”.Во встрече также принимали участие сотрудники УП “Автодорожный научно-исследовательский институт” и руководители организаций, ответственных за дорожное строительство и проектирование.Стороны обсудили вопрос качественного ремонта дорог в столице.Российская сторона отметила, что гарантия на выполненные работы может составлять 7-10 лет и более.Также рассказали о решениях, подходящих для климатических условий с резкими перепадами температур от 20 градусов мороза до 76 градусов тепла.Читайте также: Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/01/32574105_29:0:972:707_1920x0_80_0_0_e201fa3d5be7301557a89a4915ac00f7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, дороги, лукойл
“Лукойл” поможет улучшить качество дорог в Ташкенте
13:09 01.03.2023 (обновлено: 13:59 01.03.2023)
Ответственные лица администрации города Ташкента и компании “ЛЛК-Интернешнл” рассмотрели вопрос качественного ремонта дорог в столице.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Ташкентские власти будут сотрудничать с компанией “Лукойл” для улучшения качества столичных дорог. Об этом стороны договорились на встрече и.о. хокима Ташкента Бахтиёра Рахмонова и руководства компании “ЛЛК-Интернешнл”.
Во встрече также принимали участие сотрудники УП “Автодорожный научно-исследовательский институт” и руководители организаций, ответственных за дорожное строительство и проектирование.
Стороны обсудили вопрос качественного ремонта дорог в столице.
“Бахтиёр Рахмонов проинформировал о состоянии улиц города и подчеркнул важность повышения качества ремонтных работ и срока службы дорог в несколько раз с учетом условий резко континентального климата”, - говорится в сообщении.
Российская сторона отметила, что гарантия на выполненные работы может составлять 7-10 лет и более.
Также рассказали о решениях, подходящих для климатических условий с резкими перепадами температур от 20 градусов мороза до 76 градусов тепла.