https://uz.sputniknews.ru/20230301/vesna-tashkent-posadka-derevev-32574888.html
Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев
Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев
1 марта в столице Узбекистана стартовал весенний сезон общенационального проекта по озеленению страны "Яшил макон".
2023-03-01T10:10+0500
2023-03-01T10:10+0500
2023-03-01T10:10+0500
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ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. В первый день весны в Ташкенте, за Дворцом кино им. Алишера Навои (бывший ”Панорамный”) открыли выставку саженцев декоративных и плодовых деревьев и кустарников. Посетителям также расскажут о правильном использовании минеральных и органических удобрений, для ухода за растениями.Сегодня во всех районах столицы началась посадка саженцев.
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ташкент, узбекистан, весна, саженцы, "яшил макон"
ташкент, узбекистан, весна, саженцы, "яшил макон"
Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев
1 марта в столице Узбекистана стартовал весенний сезон общенационального проекта по озеленению страны "Яшил макон".
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. В первый день весны в Ташкенте, за Дворцом кино им. Алишера Навои (бывший ”Панорамный”) открыли выставку саженцев декоративных и плодовых деревьев и кустарников. Посетителям также расскажут о правильном использовании минеральных и органических удобрений, для ухода за растениями.
Сегодня во всех районах столицы началась посадка саженцев.