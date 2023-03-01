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Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев
Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев
1 марта в столице Узбекистана стартовал весенний сезон общенационального проекта по озеленению страны "Яшил макон".
2023-03-01T10:10+0500
2023-03-01T10:10+0500
общество
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. В первый день весны в Ташкенте, за Дворцом кино им. Алишера Навои (бывший ”Панорамный”) открыли выставку саженцев декоративных и плодовых деревьев и кустарников. Посетителям также расскажут о правильном использовании минеральных и органических удобрений, для ухода за растениями.Сегодня во всех районах столицы началась посадка саженцев.
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ташкент, узбекистан, весна, саженцы, "яшил макон"
ташкент, узбекистан, весна, саженцы, "яшил макон"

Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев

10:10 01.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСаженцы деревьев для озеленения
Саженцы деревьев для озеленения - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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1 марта в столице Узбекистана стартовал весенний сезон общенационального проекта по озеленению страны "Яшил макон".
ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. В первый день весны в Ташкенте, за Дворцом кино им. Алишера Навои (бывший ”Панорамный”) открыли выставку саженцев декоративных и плодовых деревьев и кустарников. Посетителям также расскажут о правильном использовании минеральных и органических удобрений, для ухода за растениями.
Сегодня во всех районах столицы началась посадка саженцев.
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