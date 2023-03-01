https://uz.sputniknews.ru/20230301/vesna-tashkent-posadka-derevev-32574888.html

Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев

Весна в Ташкенте началась с посадки деревьев

1 марта в столице Узбекистана стартовал весенний сезон общенационального проекта по озеленению страны "Яшил макон".

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ТАШКЕНТ, 28 фев – Sputnik. В первый день весны в Ташкенте, за Дворцом кино им. Алишера Навои (бывший ”Панорамный”) открыли выставку саженцев декоративных и плодовых деревьев и кустарников. Посетителям также расскажут о правильном использовании минеральных и органических удобрений, для ухода за растениями.Сегодня во всех районах столицы началась посадка саженцев.

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ташкент, узбекистан, весна, саженцы, "яшил макон"