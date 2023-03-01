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Сенат Олий Мажлиса рассмотрит поправки в несколько законов
Сенат Олий Мажлиса рассмотрит поправки в несколько законов
Тридцать седьмое пленарное заседание верхней палаты парламента начнется 2 марта. Что рассмотрят сенаторы—в нашем материале.
2023-03-01T15:08+0500
2023-03-01T15:08+0500
2023-03-01T15:43+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. В Ташкенте 2 марта начнется тридцать седьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба верхней палаты. Участники обсудят около 10 законопроектов и ряд вопросов.На повестке дня законопроекты:Вместе с тем парламентарии обсудят деятельность Сената Олий Мажлиса в 2022 году и приоритетные задачи на 2023 год.Заслушают также информацию директора Национального центра по правам человека.Читайте также: Как Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий Мажлис
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узбекистан сенат олий мажлиса законопроекты заседание поправки в законодательство
Сенат Олий Мажлиса рассмотрит поправки в несколько законов
15:08 01.03.2023 (обновлено: 15:43 01.03.2023)
Тридцать седьмое пленарное заседание верхней палаты парламента начнется 2 марта. Что рассмотрят сенаторы — в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. В Ташкенте 2 марта начнется тридцать седьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба верхней палаты. Участники обсудят около 10 законопроектов и ряд вопросов.
На повестке дня законопроекты:
поправки в Административный кодекс, устанавливающие наказание за помехи в законной работе медицинских работников;
поправки в Уголовный и Административный кодексы, усиливающие наказание за помехи в работе педагогов;
поправки в закон о государственной пошлине;
изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы;
изменения в закон о потребительском кредите, совершенствующие систему кредитования;
поправки в законодательство, призванные обеспечить более эффективную защиту прав граждан и предпринимателей во взаимоотношениях с госорганами;
изменения и дополнения в другие законодательные акты.
Вместе с тем парламентарии обсудят деятельность Сената Олий Мажлиса в 2022 году и приоритетные задачи на 2023 год.
Заслушают также информацию директора Национального центра по правам человека.