https://uz.sputniknews.ru/20230301/senat-oliy-majlisa-rassmotrit-popravki-v-neskolko-zakonov-32582714.html

Сенат Олий Мажлиса рассмотрит поправки в несколько законов

Сенат Олий Мажлиса рассмотрит поправки в несколько законов

Тридцать седьмое пленарное заседание верхней палаты парламента начнется 2 марта. Что рассмотрят сенаторы—в нашем материале.

2023-03-01T15:08+0500

2023-03-01T15:08+0500

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. В Ташкенте 2 марта начнется тридцать седьмое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса, сообщила пресс-служба верхней палаты. Участники обсудят около 10 законопроектов и ряд вопросов.На повестке дня законопроекты:Вместе с тем парламентарии обсудят деятельность Сената Олий Мажлиса в 2022 году и приоритетные задачи на 2023 год.Заслушают также информацию директора Национального центра по правам человека.Читайте также: Как Узбекистан помогает своим гражданам за границей – Олий Мажлис

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