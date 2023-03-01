https://uz.sputniknews.ru/20230301/shavkat-mirziyoev-posetit-azerbaydjan-s-rabochim-vizitom-32574702.html

Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом

Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом

Президент Узбекистана примет участие в саммите Движения неприсоединения.

2023-03-01T10:02+0500

2023-03-01T10:02+0500

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политика

узбекистан

азербайджан

шавкат мирзиёев

визит

саммит

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта посетит Азербайджан с рабочим визитом по приглашению лидера этой страны Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В ходе визита Мирзиёев примет участие в саммите Движения неприсоединения. Также пройдет двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Азербайджана. Стороны обсудят вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.Движение неприсоединения—одна из крупнейших международных структур, которая объединяет 120 государств-участников. Основой своего внешнеполитического курса они провозгласили неучастие в военно-политических блоках и организациях, а также развитие сотрудничества на основе принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций.Читайте также: Мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики

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