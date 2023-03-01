https://uz.sputniknews.ru/20230301/shavkat-mirziyoev-posetit-azerbaydjan-s-rabochim-vizitom-32574702.html
Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом
Президент Узбекистана примет участие в саммите Движения неприсоединения.
2023-03-01T10:02+0500
2023-03-01T10:02+0500
2023-03-01T10:27+0500
политика
узбекистан
азербайджан
шавкат мирзиёев
визит
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1a/31729021_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_454ab8225b343489c5438bbcac0fd22b.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта посетит Азербайджан с рабочим визитом по приглашению лидера этой страны Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В ходе визита Мирзиёев примет участие в саммите Движения неприсоединения. Также пройдет двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Азербайджана. Стороны обсудят вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.Движение неприсоединения—одна из крупнейших международных структур, которая объединяет 120 государств-участников. Основой своего внешнеполитического курса они провозгласили неучастие в военно-политических блоках и организациях, а также развитие сотрудничества на основе принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций.Читайте также: Мирзиёев рассказал об основных задачах для развития экономики
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/1a/31729021_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_d0bb875600ecc1c6c11e9fbe0e260296.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан азербайджан шавкат мирзиёев визит движения неприсоединения
узбекистан азербайджан шавкат мирзиёев визит движения неприсоединения
Шавкат Мирзиёев посетит Азербайджан с рабочим визитом
10:02 01.03.2023 (обновлено: 10:27 01.03.2023)
Президент Узбекистана примет участие в саммите Движения неприсоединения.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта посетит Азербайджан с рабочим визитом по приглашению лидера этой страны Ильхама Алиева, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
В ходе визита Мирзиёев примет участие в саммите Движения неприсоединения. Также пройдет двусторонняя встреча лидеров Узбекистана и Азербайджана. Стороны обсудят вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.
Движение неприсоединения—одна из крупнейших международных структур, которая объединяет 120 государств-участников. Основой своего внешнеполитического курса они провозгласили неучастие в военно-политических блоках и организациях, а также развитие сотрудничества на основе принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций.