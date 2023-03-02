https://uz.sputniknews.ru/20230302/kak-izbavitsya-ot-otekov--ekspert--32593291.html
Как избавиться от отеков – эксперт
Как избавиться от отеков – эксперт
Упражнения помогут убрать отечность.
2023-03-02T07:02+0500
2023-03-02T07:02+0500
2023-03-02T07:02+0500
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Избавиться от отеков помогут специальные упражнения для разгона лимфы, рассказала тренер Анастасия Малявина. Об этом сообщает РИА Новости.Отечность появляется из-за застоя жидкости в организме. С такой проблемой сталкиваются очень часто даже здоровые люди. Поэтому нужно особенно заботиться о лимфатической системе.Упражнение нужно выполнять в удобном положении. Сначала попробуйте размять руками стопу. Во время упражнения в стопе должно возникнуть тепло, отметила тренер.Потом следует перейти выше – к голени. Проводя руками снизу-вверх по коже, делайте небольшие надавливания.Далее нужно размять диафрагму. Для этого на вдохе аккуратно промассируйте пальцами зону под ребрами.В четвертую очередь, по мнению эксперта, следует перейти к ключицам. Здесь снова понадобится массаж – двумя пальцами снизу-вверх проходите от грудной клетки к плечу.В заключительной части тренировки следует размять руки, считает Малявина. Для этого обхватите руку и промассируйте место от кисти до плеча.Читайте также:От каких продуктов стареют людиКак избавиться от целлюлита — советы врача
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как избавиться от отеков упражнения от отеков отеки с утра как убрать здоровье красота советы тренера
как избавиться от отеков упражнения от отеков отеки с утра как убрать здоровье красота советы тренера
Как избавиться от отеков – эксперт
Российский тренер назвала упражнения, которые помогут убрать утреннюю отечность.
Избавиться от отеков помогут специальные упражнения для разгона лимфы, рассказала тренер Анастасия Малявина. Об этом сообщает РИА Новости.
Отечность появляется из-за застоя жидкости в организме. С такой проблемой сталкиваются очень часто даже здоровые люди. Поэтому нужно особенно заботиться о лимфатической системе.
Упражнение нужно выполнять в удобном положении. Сначала попробуйте размять руками стопу. Во время упражнения в стопе должно возникнуть тепло, отметила тренер.
Потом следует перейти выше – к голени. Проводя руками снизу-вверх по коже, делайте небольшие надавливания.
Далее нужно размять диафрагму. Для этого на вдохе аккуратно промассируйте пальцами зону под ребрами.
В четвертую очередь, по мнению эксперта, следует перейти к ключицам. Здесь снова понадобится массаж – двумя пальцами снизу-вверх проходите от грудной клетки к плечу.
В заключительной части тренировки следует размять руки, считает Малявина. Для этого обхватите руку и промассируйте место от кисти до плеча.