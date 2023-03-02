https://uz.sputniknews.ru/20230302/kak-izbavitsya-ot-otekov--ekspert--32593291.html

Как избавиться от отеков – эксперт

Как избавиться от отеков – эксперт

Упражнения помогут убрать отечность.

2023-03-02T07:02+0500

2023-03-02T07:02+0500

2023-03-02T07:02+0500

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Избавиться от отеков помогут специальные упражнения для разгона лимфы, рассказала тренер Анастасия Малявина. Об этом сообщает РИА Новости.Отечность появляется из-за застоя жидкости в организме. С такой проблемой сталкиваются очень часто даже здоровые люди. Поэтому нужно особенно заботиться о лимфатической системе.Упражнение нужно выполнять в удобном положении. Сначала попробуйте размять руками стопу. Во время упражнения в стопе должно возникнуть тепло, отметила тренер.Потом следует перейти выше – к голени. Проводя руками снизу-вверх по коже, делайте небольшие надавливания.Далее нужно размять диафрагму. Для этого на вдохе аккуратно промассируйте пальцами зону под ребрами.В четвертую очередь, по мнению эксперта, следует перейти к ключицам. Здесь снова понадобится массаж – двумя пальцами снизу-вверх проходите от грудной клетки к плечу.В заключительной части тренировки следует размять руки, считает Малявина. Для этого обхватите руку и промассируйте место от кисти до плеча.Читайте также:От каких продуктов стареют людиКак избавиться от целлюлита — советы врача

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