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https://uz.sputniknews.ru/20230302/kak-rasschityvayut-reyting-stroitelnyx-kompaniy--podrobnosti--32593760.html
Как рассчитывают рейтинг строительных компаний – подробности
Как рассчитывают рейтинг строительных компаний – подробности
Строительная организация с высоким рейтингом может оказаться слабее.
2023-03-02T09:04+0500
2023-03-02T09:04+0500
общество
рейтинг
компания
строительство
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Об электронном рейтинге строительных и подрядных организаций и критериях его формирования рассказал начальник информационной службы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саидносир Усманов на брифинге в АИМК.Рейтинг строительных организаций основывается на экспертизе организаций-налогоплательщиков, имеющих юридический статус в данной сфере. Основное внимание уделяют:По некоторым критериям строительная организация может набрать 100%, а по другим пунктам может оказаться слабее своих конкурентов.Например, у организации есть проблемы в налоговой или трудовой сферах, поэтому ее баллы автоматически снизят.Плюс такой системы оценивания в том, что по рейтингу люди могут узнать потенциал строительной компании.Рейтинг строительных и подрядных организаций действует с января 2021 года. На сегодняшний момент оценивают более 36 тыс. компаний. До настоящего времени они строят и вводят в эксплуатацию объекты, соответствующие их рейтинговым показателям.Читайте также:Что изменится для узбекистанцев с 1 марта – подробностиВ Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии
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как рассчитывают рейтинг строительных компаний как считают критерии какой компании можно доверять новости строительство новость
как рассчитывают рейтинг строительных компаний как считают критерии какой компании можно доверять новости строительство новость

Как рассчитывают рейтинг строительных компаний – подробности

09:04 02.03.2023
© pexels.com/LukasДокумент
Документ - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2023
© pexels.com/Lukas
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Мунаввар Разакова
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Строительная организация с рейтингом 100 баллов может оказаться слабее других конкурентов.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Об электронном рейтинге строительных и подрядных организаций и критериях его формирования рассказал начальник информационной службы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саидносир Усманов на брифинге в АИМК.
Рейтинг строительных организаций основывается на экспертизе организаций-налогоплательщиков, имеющих юридический статус в данной сфере. Основное внимание уделяют:
экономическим и финансовым показателям,
техническим возможностям,
качеству работы,
безопасности труда,
стандартам управления и качества,
кадровой политике.
По некоторым критериям строительная организация может набрать 100%, а по другим пунктам может оказаться слабее своих конкурентов.
Например, у организации есть проблемы в налоговой или трудовой сферах, поэтому ее баллы автоматически снизят.
Плюс такой системы оценивания в том, что по рейтингу люди могут узнать потенциал строительной компании.
Рейтинг строительных и подрядных организаций действует с января 2021 года. На сегодняшний момент оценивают более 36 тыс. компаний. До настоящего времени они строят и вводят в эксплуатацию объекты, соответствующие их рейтинговым показателям.
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