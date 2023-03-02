https://uz.sputniknews.ru/20230302/kak-rasschityvayut-reyting-stroitelnyx-kompaniy--podrobnosti--32593760.html

Как рассчитывают рейтинг строительных компаний – подробности

Как рассчитывают рейтинг строительных компаний – подробности

Строительная организация с высоким рейтингом может оказаться слабее.

2023-03-02T09:04+0500

2023-03-02T09:04+0500

2023-03-02T09:04+0500

общество

рейтинг

компания

строительство

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Об электронном рейтинге строительных и подрядных организаций и критериях его формирования рассказал начальник информационной службы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саидносир Усманов на брифинге в АИМК.Рейтинг строительных организаций основывается на экспертизе организаций-налогоплательщиков, имеющих юридический статус в данной сфере. Основное внимание уделяют:По некоторым критериям строительная организация может набрать 100%, а по другим пунктам может оказаться слабее своих конкурентов.Например, у организации есть проблемы в налоговой или трудовой сферах, поэтому ее баллы автоматически снизят.Плюс такой системы оценивания в том, что по рейтингу люди могут узнать потенциал строительной компании.Рейтинг строительных и подрядных организаций действует с января 2021 года. На сегодняшний момент оценивают более 36 тыс. компаний. До настоящего времени они строят и вводят в эксплуатацию объекты, соответствующие их рейтинговым показателям.Читайте также:Что изменится для узбекистанцев с 1 марта – подробностиВ Узбекистане запустят онлайн-сервис по размещению в студенческом общежитии

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Мунаввар Разакова

как рассчитывают рейтинг строительных компаний как считают критерии какой компании можно доверять новости строительство новость