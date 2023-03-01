https://uz.sputniknews.ru/20230301/kak-vstretili-shavkata-mirziyoeva-v-baku--video--32592254.html

Как встретили Шавката Мирзиёева в Баку – видео

Как встретили Шавката Мирзиёева в Баку – видео

Мирзиёев прибыл в Азербайджан по приглашению Алиева.

2023-03-01T21:07+0500

2023-03-01T21:07+0500

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политика

шавкат мирзиёев

азербайджан

визит

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел с рабочим визитом в Баку, передает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту имени Гейдара Алиева политика встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов.Напомним, сегодня пройдет состоится встреча лидеров двух стран, в ходе которой они обсудят вопросы осуществления ранее достигнутых договоренностей.Завтра Мирзиёев выступит на пленарной сессии саммита Движения неприсоединения.Читайте также:Сенат Олий Мажлиса рассмотрит поправки в несколько законовВ Ташкенте прошел первый узбекско-азербайджанский форум

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