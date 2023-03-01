https://uz.sputniknews.ru/20230301/kak-vstretili-shavkata-mirziyoeva-v-baku--video--32592254.html
Как встретили Шавката Мирзиёева в Баку – видео
Как встретили Шавката Мирзиёева в Баку – видео
Мирзиёев прибыл в Азербайджан по приглашению Алиева.
2023-03-01T21:07+0500
2023-03-01T21:07+0500
2023-03-01T21:18+0500
политика
шавкат мирзиёев
азербайджан
визит
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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел с рабочим визитом в Баку, передает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту имени Гейдара Алиева политика встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов.Напомним, сегодня пройдет состоится встреча лидеров двух стран, в ходе которой они обсудят вопросы осуществления ранее достигнутых договоренностей.Завтра Мирзиёев выступит на пленарной сессии саммита Движения неприсоединения.Читайте также:Сенат Олий Мажлиса рассмотрит поправки в несколько законовВ Ташкенте прошел первый узбекско-азербайджанский форум
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видео как встретили шавката мирзиёева в баку визит мирзиёев в азербайджан ягуб эюбов кто встречал в какой аэропорт прибыл прилетел зачем встретится ли с алиевым саммит движения неприсоединения узбекистан азербайджан отношения сотрудничество
видео как встретили шавката мирзиёева в баку визит мирзиёев в азербайджан ягуб эюбов кто встречал в какой аэропорт прибыл прилетел зачем встретится ли с алиевым саммит движения неприсоединения узбекистан азербайджан отношения сотрудничество
Как встретили Шавката Мирзиёева в Баку – видео
21:07 01.03.2023 (обновлено: 21:18 01.03.2023)
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан по приглашению лидера страны Ильхама Алиева.
ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел с рабочим визитом в Баку, передает пресс-служба
главы государства.
В международном аэропорту имени Гейдара Алиева политика встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов.
Напомним, сегодня пройдет состоится встреча лидеров двух стран, в ходе которой они обсудят вопросы осуществления ранее достигнутых договоренностей.
Завтра Мирзиёев выступит на пленарной сессии саммита Движения неприсоединения.