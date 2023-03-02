https://uz.sputniknews.ru/20230302/uzbekistan-i-azerbaydjan-gotovyat-proekty-na-800-mln--32599269.html

Узбекистан и Азербайджан готовят проекты на $800 млн

Узбекистан и Азербайджан готовят проекты на $800 млн

Страны разрабатывают проекты в нефтегазовой, промышленной и градостроительной сферах.

2023-03-02T12:01+0500

2023-03-02T12:01+0500

2023-03-02T12:45+0500

политика

узбекистан

азербайджан

проект

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Ташкент и Баку имеют огромный потенциал для сотрудничества, на подходе совместные проекты двух стран на сумму $800 млн, рассказал глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Азербайджан. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.По мнению президента Узбекистана, скоро появятся серьезные результаты по автомобилестроению.В рамках договоренностей о создании хлопкового кластера с Азербайджаном специально выделили земли.Кроме того, Узбекистан готовит большой проект с азербайджанской нефтяной компанией SOCAR. В данный момент специалисты разрабатывают технико-экономическое обоснование.В своей речи глава Азербайджана отметил, что прошедший год стал очень успешным в развитии отношений двух стран. Стороны активно сотрудничают в сельском хозяйстве, градостроительстве и промышленности.Также Алиев поблагодарил Узбекистан за участие в восстановлении инфраструктуры Карабаха. В 2021 году стало известно, что узбекские специалисты построят школу, которая будет передана в качестве дара азербайджанскому народу.Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев по прибытию в Баку провел встречу с Ильхамом Алиевым.Планируется, что сегодня узбекский лидер выступит на пленарной сессии саммита Движения неприсоединения.Читайте также:Как встретили Шавката Мирзиёева в Баку — видеоВ Ташкенте прошел первый узбекско-азербайджанский форум

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