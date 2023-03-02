https://uz.sputniknews.ru/20230302/uzbekistan-i-azerbaydjan-gotovyat-proekty-na-800-mln--32599269.html
Узбекистан и Азербайджан готовят проекты на $800 млн
Узбекистан и Азербайджан готовят проекты на $800 млн
Страны разрабатывают проекты в нефтегазовой, промышленной и градостроительной сферах.
2023-03-02T12:01+0500
2023-03-02T12:01+0500
2023-03-02T12:45+0500
политика
узбекистан
азербайджан
проект
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Ташкент и Баку имеют огромный потенциал для сотрудничества, на подходе совместные проекты двух стран на сумму $800 млн, рассказал глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Азербайджан. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.По мнению президента Узбекистана, скоро появятся серьезные результаты по автомобилестроению.В рамках договоренностей о создании хлопкового кластера с Азербайджаном специально выделили земли.Кроме того, Узбекистан готовит большой проект с азербайджанской нефтяной компанией SOCAR. В данный момент специалисты разрабатывают технико-экономическое обоснование.В своей речи глава Азербайджана отметил, что прошедший год стал очень успешным в развитии отношений двух стран. Стороны активно сотрудничают в сельском хозяйстве, градостроительстве и промышленности.Также Алиев поблагодарил Узбекистан за участие в восстановлении инфраструктуры Карабаха. В 2021 году стало известно, что узбекские специалисты построят школу, которая будет передана в качестве дара азербайджанскому народу.Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев по прибытию в Баку провел встречу с Ильхамом Алиевым.Планируется, что сегодня узбекский лидер выступит на пленарной сессии саммита Движения неприсоединения.Читайте также:Как встретили Шавката Мирзиёева в Баку — видеоВ Ташкенте прошел первый узбекско-азербайджанский форум
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узбекистан и азербайджан готовят проекты на $800 млн сотрудничество отношения мирзиёев в баку зачем что делал цели визита совместные проекты инвестиции экономика бизнес нефть газ автомобилестроение производство авто шелководство кластеры новости новость
узбекистан и азербайджан готовят проекты на $800 млн сотрудничество отношения мирзиёев в баку зачем что делал цели визита совместные проекты инвестиции экономика бизнес нефть газ автомобилестроение производство авто шелководство кластеры новости новость
Узбекистан и Азербайджан готовят проекты на $800 млн
12:01 02.03.2023 (обновлено: 12:45 02.03.2023)
Страны разрабатывают проекты в нефтегазовой, сельскохозяйственной, промышленной и градостроительной сферах.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik.
Ташкент и Баку имеют огромный потенциал для сотрудничества, на подходе совместные проекты двух стран на сумму $800 млн, рассказал глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Азербайджан. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан
.
"Вы (Ильхам Алиев – ред.) сейчас отметили новые проекты, просто вроде бы встретились, но мы к этому очень серьезно готовились – проекты на $800 миллионов. Это говорит о том, что на самом деле у нас есть большой, огромный потенциал", – заявил он.
По мнению президента Узбекистана, скоро появятся серьезные результаты по автомобилестроению.
"Это новые наши марки, наши автомобили, производство начнется в этом марте и в сентябре — 3 тыс. и 7 тыс. Это совершенно другая марка, другое качество", — уточнил Мирзиёев.
В рамках договоренностей о создании хлопкового кластера с Азербайджаном специально выделили земли.
"Руководители наших шелководческих предприятий мне докладывают, что они работают как у себя дома, говорят: для нас создают все условия как дома. Мне докладывали, что по машиностроению тоже все вопросы, преференции на уровне парламента решаются. Это уже говорит о том, что в перспективе у нас будет очень много совместных проектов в этих отраслях тоже", — отметил узбекский президент.
Кроме того, Узбекистан готовит большой проект с азербайджанской нефтяной компанией SOCAR. В данный момент специалисты разрабатывают технико-экономическое обоснование.
В своей речи глава Азербайджана отметил, что прошедший год стал очень успешным в развитии отношений двух стран. Стороны активно сотрудничают в сельском хозяйстве, градостроительстве и промышленности.
"Я трижды посещал Узбекистан. Этот год начинаем с вашего визита. Так что будем еще встречаться не раз в этом году, я уверен. Потому что всегда есть о чем поговорить, есть очень много тем", – объяснил он.
Также Алиев поблагодарил Узбекистан за участие в восстановлении инфраструктуры Карабаха. В 2021 году стало известно, что узбекские специалисты построят школу, которая будет передана в качестве дара азербайджанскому народу.
"Это первый иностранный проект, который финансируется иностранным государством. Это школа, которую вы лично дарите бывшим беженцам. Мы очень за это благодарны", – подчеркнул Алиев.
Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев по прибытию в Баку провел
встречу с Ильхамом Алиевым.
Планируется, что сегодня узбекский лидер выступит на пленарной сессии саммита Движения неприсоединения.