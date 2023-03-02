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На одной из столичных улиц ограничили движение – карта
На одной из столичных улиц ограничили движение – карта
Для транспорта закрыли отрезок дороги от проспекта Бунёдкор до ул Новза
2023-03-02T13:03+0500
2023-03-02T13:03+0500
общество
ташкент
улица
транспорт
карта
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Сегодня в Ташкенте на выезде с проспекта Бунёдкор на улицу Новза временно перекрыли проход для транспорта, передает хокимият города.Ограничение связано с дорожно-ремонтными работами на данном участке дороги. По данным хокимията, движение восстановят в 16:00.Читайте также:В Узбекистане ускорят приватизацию крупных предприятий"Росатом" готов помочь улучшить электроснабжение в Ташкенте
ташкент
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для транспорта закрыли отрезок дороги от проспекта бунёдкор до ул новза ограничение движение транспорта сегодня 2 марта когда где новости новость ташкент
для транспорта закрыли отрезок дороги от проспекта бунёдкор до ул новза ограничение движение транспорта сегодня 2 марта когда где новости новость ташкент

На одной из столичных улиц ограничили движение – карта

13:03 02.03.2023
© СС0 / Unsplash / Will PoradaЗнак стоп, иллюстративное фото
Знак стоп, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2023
© СС0 / Unsplash / Will Porada
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В четверг для транспорта закрыли отрезок дороги от проспекта Бунёдкор до улицы Новза. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. Сегодня в Ташкенте на выезде с проспекта Бунёдкор на улицу Новза временно перекрыли проход для транспорта, передает хокимият города.
Ограничение связано с дорожно-ремонтными работами на данном участке дороги. По данным хокимията, движение восстановят в 16:00.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаВ связи с дорожно-ремонтными работами на выезде с проспекта Бунёдкор на улицу Новза будет частично ограничено движение транспорта до 16:00 2 марта.
В связи с дорожно-ремонтными работами на выезде с проспекта Бунёдкор на улицу Новза будет частично ограничено движение транспорта до 16:00 2 марта. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2023
В связи с дорожно-ремонтными работами на выезде с проспекта Бунёдкор на улицу Новза будет частично ограничено движение транспорта до 16:00 2 марта.
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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