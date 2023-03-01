https://uz.sputniknews.ru/20230301/rosatom-gotov-pomoch-uluchshit-elektrosnabjenie-v-tashkente-32584308.html

"Росатом" готов помочь улучшить электроснабжение в Ташкенте

"Росатом" готов помочь улучшить электроснабжение в Ташкенте

Вопрос сотрудничества обсудили на встрече руководители российской компании и и.о. хокима столицы Бахтиёр Рахмонов.

2023-03-01T16:44+0500

2023-03-01T16:44+0500

2023-03-01T16:44+0500

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узбекистан

ташкент

россия

росатом

энергетика

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ТАШКЕНТ, 1 мар – Sputnik. Российская корпорация "Росатом" готова помочь улучшить тепло- и электроснабжение Ташкента.Вопрос сотрудничества в сфере энергетики директор Проектного бюро энергоэффективности и инфраструктурных решений корпорации Юрий Мишин обсудил с и.о. хокима столицы Бахтиёром Рахмоновым на встрече 27 февраля, сообщает пресс-служба ташкентского хокимията.Специалисты обсудили, как улучшить электроснабжение в столице, избежать серьезных перебоев в системе и модернизировать коммунальную инфраструктуру в целом."Юрий Мишин подчеркнул возможность проведения эффективной инвентаризации в системных организациях, применения в рабочем процессе современных методик и технологий, и отметил: добиться положительных результатов можно при совместной работе обеих сторон, и вскоре в Ташкент будет направлена рабочая группа в составе необходимых специалистов", - говорится в сообщении пресс-службы.Обсудили участники встречи и другие направления взаимного сотрудничества.Напомним, ранее мы сообщали, что Бахтиёр Эргашев провел переговоры с представителями компании "Лукойл" о помощи в улучшении дорог в столице.Читайте также: Компания Росатома поможет Узбекистану закрыть хранилища ядерных отходов

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