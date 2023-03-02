Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20230302/v-tashkente-startovalo-pervenstvo-strany-po-karate--32611234.html
В Ташкенте стартовало первенство страны по каратэ
В Ташкенте стартовало первенство страны по каратэ
Турнир пройдет во всех весовых категориях и продлится три дня
2023-03-02T17:54+0500
2023-03-02T17:55+0500
спорт
каратэ
узбекистан
ташкент
турнир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/02/32610074_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_02266bb7aafe58de8dbe61a9b090d0eb.jpg
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В столичном спорткомплексе "Универсал" стартовал Кубок Узбекистана по каратэ и кумитэ, передает Национальный олимпийский комитет республики.Соревнования пройдут во всех весовых категориях. В турнире участвуют более 1,1 тыс. спортсменов, представляющих все области республики.По данным ведомства, первенство продлится три дня – до 4 марта.Ранее узбекские боксеры завоевали 18 наград на международном турнире. Читайте также:Юные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячи
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/03/02/32610074_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4b1558c52250ebc1fef08aed7370190a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в ташкенте стартовало первенство страны по каратэ результаты итоги кубок узбекистана по каратэ кумитэ это в узбекистане участники до какого продлится спорт новости спорта новость
в ташкенте стартовало первенство страны по каратэ результаты итоги кубок узбекистана по каратэ кумитэ это в узбекистане участники до какого продлится спорт новости спорта новость

В Ташкенте стартовало первенство страны по каратэ

17:54 02.03.2023 (обновлено: 17:55 02.03.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаВ столичном спорткомплексе “Универсал” стартовал Кубок Узбекистана по каратэ.
В столичном спорткомплексе “Универсал” стартовал Кубок Узбекистана по каратэ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Турнир пройдет во всех весовых категориях и продлится три дня – со 2 по 4 марта.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В столичном спорткомплексе "Универсал" стартовал Кубок Узбекистана по каратэ и кумитэ, передает Национальный олимпийский комитет республики.
Соревнования пройдут во всех весовых категориях. В турнире участвуют более 1,1 тыс. спортсменов, представляющих все области республики.
По данным ведомства, первенство продлится три дня – до 4 марта.
Ранее узбекские боксеры завоевали 18 наград на международном турнире.
Читайте также:
Юные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"
Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячи
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0