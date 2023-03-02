https://uz.sputniknews.ru/20230302/v-tashkente-startovalo-pervenstvo-strany-po-karate--32611234.html

В Ташкенте стартовало первенство страны по каратэ

В Ташкенте стартовало первенство страны по каратэ

Турнир пройдет во всех весовых категориях и продлится три дня

2023-03-02T17:54+0500

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спорт

каратэ

узбекистан

ташкент

турнир

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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В столичном спорткомплексе "Универсал" стартовал Кубок Узбекистана по каратэ и кумитэ, передает Национальный олимпийский комитет республики.Соревнования пройдут во всех весовых категориях. В турнире участвуют более 1,1 тыс. спортсменов, представляющих все области республики.По данным ведомства, первенство продлится три дня – до 4 марта.Ранее узбекские боксеры завоевали 18 наград на международном турнире. Читайте также:Юные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячи

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