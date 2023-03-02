https://uz.sputniknews.ru/20230302/v-tashkente-startovalo-pervenstvo-strany-po-karate--32611234.html
В Ташкенте стартовало первенство страны по каратэ
В Ташкенте стартовало первенство страны по каратэ
Турнир пройдет во всех весовых категориях и продлится три дня
2023-03-02T17:54+0500
2023-03-02T17:54+0500
2023-03-02T17:55+0500
спорт
каратэ
узбекистан
ташкент
турнир
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ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik. В столичном спорткомплексе "Универсал" стартовал Кубок Узбекистана по каратэ и кумитэ, передает Национальный олимпийский комитет республики.Соревнования пройдут во всех весовых категориях. В турнире участвуют более 1,1 тыс. спортсменов, представляющих все области республики.По данным ведомства, первенство продлится три дня – до 4 марта.Ранее узбекские боксеры завоевали 18 наград на международном турнире. Читайте также:Юные узбекистанцы участвуют в зимних играх "Дети Азии"Призовой фонд турнира по дзюдо в Ташкенте составит €154 тысячи
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в ташкенте стартовало первенство страны по каратэ результаты итоги кубок узбекистана по каратэ кумитэ это в узбекистане участники до какого продлится спорт новости спорта новость
в ташкенте стартовало первенство страны по каратэ результаты итоги кубок узбекистана по каратэ кумитэ это в узбекистане участники до какого продлится спорт новости спорта новость
В Ташкенте стартовало первенство страны по каратэ
17:54 02.03.2023 (обновлено: 17:55 02.03.2023)
Турнир пройдет во всех весовых категориях и продлится три дня – со 2 по 4 марта.
ТАШКЕНТ, 2 мар – Sputnik.
В столичном спорткомплексе "Универсал" стартовал Кубок Узбекистана по каратэ и кумитэ, передает
Национальный олимпийский комитет республики.
Соревнования пройдут во всех весовых категориях. В турнире участвуют более 1,1 тыс. спортсменов, представляющих все области республики.
По данным ведомства, первенство продлится три дня – до 4 марта.
Ранее узбекские боксеры завоевали
18 наград на международном турнире.