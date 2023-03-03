https://uz.sputniknews.ru/20230303/mirziyoev-s-tokaevym-proveli-neformalnuyu-vstrechu-v-shymkente-32640099.html
Мирзиёев с Токаевым провели неформальную встречу в Шымкенте
Мирзиёев с Токаевым провели неформальную встречу в Шымкенте
Главы двух стран осудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений.
2023-03-03T20:05+0500
2023-03-03T20:05+0500
2023-03-03T20:25+0500
политика
узбекистан
казахстан
шымкент
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
встреча
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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в Шымкенте.Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений и расширения взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Особое внимание лидеры уделили вопросам ускорения проектов кооперации по заключенным ранее договоренностям.Президенты заслушали отчеты премьер-министров и руководителей специальных рабочих груп и дали конкретные поручения по углублению взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.Читайте также: Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Азербайджан
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узбекистан казахстан президент шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев встреча переговоры сотрудничество
узбекистан казахстан президент шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев встреча переговоры сотрудничество
Мирзиёев с Токаевым провели неформальную встречу в Шымкенте
20:05 03.03.2023 (обновлено: 20:25 03.03.2023)
Главы двух стран осудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений.
ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в Шымкенте.
Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений и расширения взаимовыгодного сотрудничества, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Особое внимание лидеры уделили вопросам ускорения проектов кооперации по заключенным ранее договоренностям.
Президенты заслушали отчеты премьер-министров и руководителей специальных рабочих груп и дали конкретные поручения по углублению взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.