https://uz.sputniknews.ru/20230303/mirziyoev-s-tokaevym-proveli-neformalnuyu-vstrechu-v-shymkente-32640099.html

Мирзиёев с Токаевым провели неформальную встречу в Шымкенте

Мирзиёев с Токаевым провели неформальную встречу в Шымкенте

Главы двух стран осудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений.

2023-03-03T20:05+0500

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политика

узбекистан

казахстан

шымкент

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

встреча

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в Шымкенте.Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений и расширения взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Особое внимание лидеры уделили вопросам ускорения проектов кооперации по заключенным ранее договоренностям.Президенты заслушали отчеты премьер-министров и руководителей специальных рабочих груп и дали конкретные поручения по углублению взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.Читайте также: Шавкат Мирзиёев завершил свой рабочий визит в Азербайджан

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