https://uz.sputniknews.ru/20230304/god-zaboty-o-cheloveke-kak-uluchshitsya-obschestvenno-ekonomicheskuyu-sferu-v-uzbekistane-32652594.html

"Год заботы о человеке": как улучшится общественно-экономическая сфера в Узбекистане

"Год заботы о человеке": как улучшится общественно-экономическая сфера в Узбекистане

Президент подписал указ о госпрограмме по реализации стратегии развития страны в 2023 году. Какие изменения предусматривает стратегия — в обзоре от корреспондента Sputnik.

2023-03-04T21:00+0500

2023-03-04T21:00+0500

2023-03-04T21:25+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

указ

инициатива

права человека

транспорт

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О Государственной программе по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования".О том, какие самые важные изменения ожидают жителей Узбекистана в разных сферах — в нашем обзоре.Бизнес-средаДля усиления правовой защиты субъектов предпринимательства с 1 июля 2023 года будет действовать трехлетний мораторий на введение новых видов мер ответственности и санкций в их отношении.Министерство юстиции совместно с Генеральной прокуратурой должо разработать проект закона, предусматривающий отмену уголовной ответственности за нарушение правил торговли или оказания услуг путем перевода в административную юрисдикцию.Также с 1 апреля 2023 года иностранцы не должны будут платить сбор, если по уважительным причинам не успели вовремя вывезти личный автотранспорт, ввезенный в Узбекистан на срок действия права на работу в республике.Права человекаДля обеспечения неукоснительного соблюдения прав и свобод человека в Законодательную палату Олий Мажлиса внесут проекты законов, предусматривающие:Экономия водыДля стабильного обеспечения сельского хозяйства водными ресурсами в 2023 году ставится задача обеспечить:Планируется оцифровать 13 тысяч водохозяйственных объектов в целях внедрения прозрачной системы ведения учета воды, за счет средств Государственного бюджета и грантов международных финансовых институтов. Также модернизируют 16 крупных насосных станций на основе государственно-частного партнерства.ТранспортС целью реформирования безопасности дорожного движения на основе принципа "город не для автомобилей, а для пешеходов" начиная с 1 апреля 2023 года в городах Ташкенте и Нукусе, а также областных и районных центрах снизят максимальную скорость передвижения транспортных средств с 70 до 60 километров в час.Кроме того, начиная с 1 декабря 2023 года, собственнику транспортного средства вместе с лицом, которому передано право управления транспортным средством, предоставляется право уведомления органов ГБДД о передаче права управления транспортным средством с предоставлением соответствующих правоустанавливающих документов (доверенность и др.).Информация о передаче права управления, а также об оформлении административного протокола в случае нарушения ПДД вносится в Единую автоматизированную информационно-аналитическую систему Службы безопасности дорожного движения.Читайте также: "Год заботы о человеке и качественного образования": какие улучшения ждут граждан

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