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Монумент Независимости в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.07.2022
Новый Узбекистан: эпоха реформ
В последние годы в Узбекистане проводятся реформы по пяти основным приоритетным направлениям развития. Страна добилась больших результатов практически во всех сферах.
https://uz.sputniknews.ru/20230304/god-zaboty-o-cheloveke-kak-uluchshitsya-obschestvenno-ekonomicheskuyu-sferu-v-uzbekistane-32652594.html
"Год заботы о человеке": как улучшится общественно-экономическая сфера в Узбекистане
"Год заботы о человеке": как улучшится общественно-экономическая сфера в Узбекистане
Президент подписал указ о госпрограмме по реализации стратегии развития страны в 2023 году. Какие изменения предусматривает стратегия — в обзоре от корреспондента Sputnik.
2023-03-04T21:00+0500
2023-03-04T21:25+0500
новый узбекистан: эпоха реформ
узбекистан
указ
инициатива
права человека
транспорт
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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О Государственной программе по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования".О том, какие самые важные изменения ожидают жителей Узбекистана в разных сферах — в нашем обзоре.Бизнес-средаДля усиления правовой защиты субъектов предпринимательства с 1 июля 2023 года будет действовать трехлетний мораторий на введение новых видов мер ответственности и санкций в их отношении.Министерство юстиции совместно с Генеральной прокуратурой должо разработать проект закона, предусматривающий отмену уголовной ответственности за нарушение правил торговли или оказания услуг путем перевода в административную юрисдикцию.Также с 1 апреля 2023 года иностранцы не должны будут платить сбор, если по уважительным причинам не успели вовремя вывезти личный автотранспорт, ввезенный в Узбекистан на срок действия права на работу в республике.Права человекаДля обеспечения неукоснительного соблюдения прав и свобод человека в Законодательную палату Олий Мажлиса внесут проекты законов, предусматривающие:Экономия водыДля стабильного обеспечения сельского хозяйства водными ресурсами в 2023 году ставится задача обеспечить:Планируется оцифровать 13 тысяч водохозяйственных объектов в целях внедрения прозрачной системы ведения учета воды, за счет средств Государственного бюджета и грантов международных финансовых институтов. Также модернизируют 16 крупных насосных станций на основе государственно-частного партнерства.ТранспортС целью реформирования безопасности дорожного движения на основе принципа "город не для автомобилей, а для пешеходов" начиная с 1 апреля 2023 года в городах Ташкенте и Нукусе, а также областных и районных центрах снизят максимальную скорость передвижения транспортных средств с 70 до 60 километров в час.Кроме того, начиная с 1 декабря 2023 года, собственнику транспортного средства вместе с лицом, которому передано право управления транспортным средством, предоставляется право уведомления органов ГБДД о передаче права управления транспортным средством с предоставлением соответствующих правоустанавливающих документов (доверенность и др.).Информация о передаче права управления, а также об оформлении административного протокола в случае нарушения ПДД вносится в Единую автоматизированную информационно-аналитическую систему Службы безопасности дорожного движения.Читайте также: "Год заботы о человеке и качественного образования": какие улучшения ждут граждан
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узбекистан инициатива новый узбекистан стратегия обзор реформы бизнес среда водопользование права человека
узбекистан инициатива новый узбекистан стратегия обзор реформы бизнес среда водопользование права человека

"Год заботы о человеке": как улучшится общественно-экономическая сфера в Узбекистане

21:00 04.03.2023 (обновлено: 21:25 04.03.2023)
© Depositphotos.com / AndrewLozovyiОбрезанный образ бизнесмена, читающего документы
Обрезанный образ бизнесмена, читающего документы - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2023
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
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Президент подписал указ о госпрограмме по реализации стратегии развития страны в 2023 году. Какие изменения предусматривает стратегия в сфере бизнеса, прав человека, транспорта и водопользования — в обзоре от корреспондента Sputnik.
ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ "О Государственной программе по реализации стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы в "Год заботы о человеке и качественного образования".
О том, какие самые важные изменения ожидают жителей Узбекистана в разных сферах — в нашем обзоре.

Бизнес-среда

Для усиления правовой защиты субъектов предпринимательства с 1 июля 2023 года будет действовать трехлетний мораторий на введение новых видов мер ответственности и санкций в их отношении.
Министерство юстиции совместно с Генеральной прокуратурой должо разработать проект закона, предусматривающий отмену уголовной ответственности за нарушение правил торговли или оказания услуг путем перевода в административную юрисдикцию.
Также с 1 апреля 2023 года иностранцы не должны будут платить сбор, если по уважительным причинам не успели вовремя вывезти личный автотранспорт, ввезенный в Узбекистан на срок действия права на работу в республике.

Права человека

Для обеспечения неукоснительного соблюдения прав и свобод человека в Законодательную палату Олий Мажлиса внесут проекты законов, предусматривающие:
передачу полномочий по выдаче санкции на проведение обыска, прослушивание телефонных переговоров и опись имущества от прокуроров судам в целях дальнейшего расширения практики применения института "Хабеас корпус" в процессе расследования преступлений;
внедрение порядка представления уголовного дела в суды вместе с обвинительным заключением (обвинительным актом) и мнением защиты;
отмену требования о наличии не менее двухлетнего стажа работы по юридической специальности для получения лицензии, дающей право на занятие адвокатской деятельностью.

Экономия воды

Для стабильного обеспечения сельского хозяйства водными ресурсами в 2023 году ставится задача обеспечить:
снижение до 10% объема естественной убыли при подаче воды за счет внедрения цифровых технологий;
направление части поступлений от водного налога на развитие оросительных услуг, бетонирование арыков, дренажей и каналов в районах.
Планируется оцифровать 13 тысяч водохозяйственных объектов в целях внедрения прозрачной системы ведения учета воды, за счет средств Государственного бюджета и грантов международных финансовых институтов. Также модернизируют 16 крупных насосных станций на основе государственно-частного партнерства.

Транспорт

С целью реформирования безопасности дорожного движения на основе принципа "город не для автомобилей, а для пешеходов" начиная с 1 апреля 2023 года в городах Ташкенте и Нукусе, а также областных и районных центрах снизят максимальную скорость передвижения транспортных средств с 70 до 60 километров в час.
Кроме того, начиная с 1 декабря 2023 года, собственнику транспортного средства вместе с лицом, которому передано право управления транспортным средством, предоставляется право уведомления органов ГБДД о передаче права управления транспортным средством с предоставлением соответствующих правоустанавливающих документов (доверенность и др.).
Информация о передаче права управления, а также об оформлении административного протокола в случае нарушения ПДД вносится в Единую автоматизированную информационно-аналитическую систему Службы безопасности дорожного движения.
Читайте также: "Год заботы о человеке и качественного образования": какие улучшения ждут граждан
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