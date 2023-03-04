https://uz.sputniknews.ru/20230304/uroven-aralskogo-morya-podnyalsya-na-pochti-na-polmetra-32649273.html
Уровень Аральского моря поднялся на почти на полметра
Уровень Аральского моря поднялся на почти на полметра
В прошлом году в Аральское море поступило 816 млн. кубических метров воды, а только за первые два месяца 2023 года – 803 млн. кубических метров.
2023-03-04T13:36+0500
2023-03-04T13:36+0500
2023-03-04T13:36+0500
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аральское море
казахстан
вода
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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. По словам казахстанских специалистов в настоящее время уровень воды в Аральском море повысился на 48 см.Как сообщил Зейнулла Казтоганов, руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, ранее уровень воды в Северном Аральском море уменьшался. За последние годы он уменьшился с 27,0 млрд кубических метров до 18,5 млрд. кубических метров, а уровень воды снизился до 40,42 мБС (метр Балтийской системы).Согласно последним наблюдениям, с октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море повысился на 40,90 мБС, или 48 см, а объем собранной воды составил 19,7 млрд. кубометров.В прошлом году в Аральское море поступило 816 миллионов кубических метров воды. Только за первые два месяца 2023 года поступило 803 миллиона кубических метров.Читайте также: В Таджикистане обсудят спасение Арала
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узбекистан казахстан аральское море уровень воды вырос
узбекистан казахстан аральское море уровень воды вырос
Уровень Аральского моря поднялся на почти на полметра
В прошлом году в Аральское море поступило 816 млн. кубических метров воды, а только за первые два месяца 2023 года – 803 млн. кубических метров.
ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik
. По словам
казахстанских специалистов в настоящее время уровень воды в Аральском море повысился на 48 см.
Как сообщил Зейнулла Казтоганов, руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, ранее уровень воды в Северном Аральском море уменьшался. За последние годы он уменьшился с 27,0 млрд кубических метров до 18,5 млрд. кубических метров, а уровень воды снизился до 40,42 мБС (метр Балтийской системы).
Согласно последним наблюдениям, с октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море повысился на 40,90 мБС, или 48 см, а объем собранной воды составил 19,7 млрд. кубометров.
В прошлом году в Аральское море поступило 816 миллионов кубических метров воды. Только за первые два месяца 2023 года поступило 803 миллиона кубических метров.