https://uz.sputniknews.ru/20230304/uroven-aralskogo-morya-podnyalsya-na-pochti-na-polmetra-32649273.html

Уровень Аральского моря поднялся на почти на полметра

Уровень Аральского моря поднялся на почти на полметра

В прошлом году в Аральское море поступило 816 млн. кубических метров воды, а только за первые два месяца 2023 года – 803 млн. кубических метров.

2023-03-04T13:36+0500

2023-03-04T13:36+0500

2023-03-04T13:36+0500

в мире

аральское море

казахстан

вода

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ТАШКЕНТ, 4 мар – Sputnik. По словам казахстанских специалистов в настоящее время уровень воды в Аральском море повысился на 48 см.Как сообщил Зейнулла Казтоганов, руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, ранее уровень воды в Северном Аральском море уменьшался. За последние годы он уменьшился с 27,0 млрд кубических метров до 18,5 млрд. кубических метров, а уровень воды снизился до 40,42 мБС (метр Балтийской системы).Согласно последним наблюдениям, с октября 2022 года на сегодняшний день уровень воды в море повысился на 40,90 мБС, или 48 см, а объем собранной воды составил 19,7 млрд. кубометров.В прошлом году в Аральское море поступило 816 миллионов кубических метров воды. Только за первые два месяца 2023 года поступило 803 миллиона кубических метров.Читайте также: В Таджикистане обсудят спасение Арала

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