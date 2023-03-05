https://uz.sputniknews.ru/20230305/davlat-bobonov-stal-chempionom-bolshogo-shlema-po-dzyudo--foto--32662699.html

Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо – фото

Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо – фото

Узбекистанец завоевал "золото" турнира и тысячу баллов для ОИ

2023-03-05T19:02+0500

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спорт

узбекистан

ташкент

турнир "большого шлема"

дзюдо

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Чемпион мира по дзюдо Давлат Бобонов выиграл золотую медаль турнира "Большой шлем", передает Национальный олимпийский комитет.Спортсмен победил японца Санширо Мирао категории до 90 килограмм, заработав второе "золото" в копилку республики и 500 рейтинговых баллов для Олимпийских игр 2024 года в Париже.Напомним, сегодня в Ташкенте завершился международный турнир "Большого шлема" по дзюдо. Узбекистан представили 56 спортсменов.Читайте также:Посол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спортаСлабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА

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