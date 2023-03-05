Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо – фото
19:02 05.03.2023 (обновлено: 19:50 05.03.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Узбекистанец завоевал "золото" турнира и тысячу рейтинговых баллов для Олимпийских игр 2024 года в Париже.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Чемпион мира по дзюдо Давлат Бобонов выиграл золотую медаль турнира "Большой шлем", передает Национальный олимпийский комитет.
Спортсмен победил японца Санширо Мирао категории до 90 килограмм, заработав второе "золото" в копилку республики и 500 рейтинговых баллов для Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Напомним, сегодня в Ташкенте завершился международный турнир "Большого шлема" по дзюдо. Узбекистан представили 56 спортсменов.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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