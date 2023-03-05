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Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо – фото
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо – фото
Узбекистанец завоевал "золото" турнира и тысячу баллов для ОИ
2023-03-05T19:02+0500
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спорт
узбекистан
ташкент
турнир "большого шлема"
дзюдо
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Чемпион мира по дзюдо Давлат Бобонов выиграл золотую медаль турнира "Большой шлем", передает Национальный олимпийский комитет.Спортсмен победил японца Санширо Мирао категории до 90 килограмм, заработав второе "золото" в копилку республики и 500 рейтинговых баллов для Олимпийских игр 2024 года в Париже.Напомним, сегодня в Ташкенте завершился международный турнир "Большого шлема" по дзюдо. Узбекистан представили 56 спортсменов.Читайте также:Посол России поблагодарил Китай за позицию против политизации спортаСлабослышащие школьники из Узбекистана завоевали 11 медалей на ЧА
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фото давлат бобонов кто это стал чемпионом большого шлема по дзюдо кто победил итоги результаты узбекистан дзюдо в узбекистане большой шлем спорт новости новость

Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо – фото

19:02 05.03.2023 (обновлено: 19:50 05.03.2023)
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом Большого шлема по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2023
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Узбекистанец завоевал "золото" турнира и тысячу рейтинговых баллов для Олимпийских игр 2024 года в Париже.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Чемпион мира по дзюдо Давлат Бобонов выиграл золотую медаль турнира "Большой шлем", передает Национальный олимпийский комитет.
Спортсмен победил японца Санширо Мирао категории до 90 килограмм, заработав второе "золото" в копилку республики и 500 рейтинговых баллов для Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Напомним, сегодня в Ташкенте завершился международный турнир "Большого шлема" по дзюдо. Узбекистан представили 56 спортсменов.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом Большого шлема по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2023
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом Большого шлема по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2023
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом Большого шлема по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2023
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом Большого шлема по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2023
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом Большого шлема по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2023
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом Большого шлема по дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2023
Давлат Бобонов стал чемпионом "Большого шлема" по дзюдо
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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