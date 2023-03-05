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Донецкие врачи вытащили пулю из работающего сердца
Донецкие врачи вытащили пулю из работающего сердца
Врачи из Донецка провели успешную операцию на работающем сердце.
2023-03-05T17:13+0500
2023-03-05T17:13+0500
2023-03-05T17:13+0500
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Врачи из Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) смогли вытащить из сердца пациента пулю. Об этом сообщает РИА Новости.При этом операция проходила условиях работающего сердца. Медицинское вмешательство прошло успешно, пулю удалось вытащить.В данный момент пациента перевели в отделение, где он получает необходимую медицинскую помощь – неврологическую терапию, антибиотики, физиопроцедуры, а также ежедневные перевязки.Читайте также:Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видеоЖителям Ташкента будут бесплатно выдавать лекарства по "электронному рецепту"
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донецкие врачи вытащили пулю из работающего сердца днр врачи уникальные операции россия российские врачи в донецке здоровье здравоохранение донецк донбасс специальная операция россии украинский кризис всу новости новость
донецкие врачи вытащили пулю из работающего сердца днр врачи уникальные операции россия российские врачи в донецке здоровье здравоохранение донецк донбасс специальная операция россии украинский кризис всу новости новость
Донецкие врачи вытащили пулю из работающего сердца
Врачи из Донецка провели успешную операцию на работающем сердце. Пациент находится на реабилитации.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Врачи из Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) смогли вытащить из сердца пациента пулю. Об этом сообщает РИА Новости
.
"Накануне в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение Минздрава ДНР поступил 36-летний пациент со слепым осколочным ранением. Вентрикулография показала: инородное тело (пуля) находится в перикарде (сердечный мешок)", - рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.
При этом операция проходила условиях работающего сердца. Медицинское вмешательство прошло успешно, пулю удалось вытащить.
"Наши врачи – герои. Специалисты с колоссальным опытом. Им нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях. Они ежедневно спасают раненых жителей Донбасса, выполняя уникальные операции", - добавил Гарцев.
В данный момент пациента перевели в отделение, где он получает необходимую медицинскую помощь – неврологическую терапию, антибиотики, физиопроцедуры, а также ежедневные перевязки.