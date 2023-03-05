https://uz.sputniknews.ru/20230305/donetskie-vrachi-vytaschili-pulyu-iz-rabotayuschego-serdtsa--32661792.html

Донецкие врачи вытащили пулю из работающего сердца

Донецкие врачи вытащили пулю из работающего сердца

Врачи из Донецка провели успешную операцию на работающем сердце.

2023-03-05T17:13+0500

2023-03-05T17:13+0500

2023-03-05T17:13+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Врачи из Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) смогли вытащить из сердца пациента пулю. Об этом сообщает РИА Новости.При этом операция проходила условиях работающего сердца. Медицинское вмешательство прошло успешно, пулю удалось вытащить.В данный момент пациента перевели в отделение, где он получает необходимую медицинскую помощь – неврологическую терапию, антибиотики, физиопроцедуры, а также ежедневные перевязки.Читайте также:Поступок врача из Донецка стал примером для всего мира - видеоЖителям Ташкента будут бесплатно выдавать лекарства по "электронному рецепту"

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